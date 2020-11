Le Ferrari in Bahrein sono andate incontro a un mezzo disastro. Nella sessione di qualificazione dominata da Lewis Hamilton, le due Rosse di Maranello sono state escluse dal Q3 e l'analisi di Charles Leclerc è molto realista: "Non è una sorpresa questa eliminazione. Ho fatto fatica, non mi sentivo a mio agio con la macchina, avevo una guida troppo aggressiva e con queste temperature facevo fatica a portare la gomma fino alla conclusione del giro. Durante le qualifiche ho fatto dei progressi da parte mia, ma non mi aspettavo di andare in Q3. Vedendo i distacchi ho commesso degli errori in curva 1 e in curva 4, si poteva magari fare di più. Dopo le prove libere 3 non mi aspettavo neanche il dodicesimo posto, stavo guidando proprio male.Non credo che ci saranno miracoli. I top-10 si sono qualificati con la media. Abbiamo sempre la libertà di pensare ad altro e lo analizzeremo questa sera".

Vettel: "E' stata dura"

Scontento anche Sebastian Vettel: "Il programma era avere un po’ di scia nel mio ultimo giro, visto che perdevo velocità nei giri precedenti rispetto agli altri. Non siamo riusciti ad attuarla perché c’era qualche macchina tra e me Charles (Leclerc ndr.). E’ stata dura, spero che domani potremo fare la differenza con la gestione delle gomme in gara. La macchina non andava male, ma era difficile riuscire a dare tutto in un solo giro. Potevo fare meglio, ma venendo qui sapevamo che per noi la pista sarebbe stata un problema. Domani dovremo essere abili in termini di strategia per fare più punti possibili".

Bottas: "Non so dove Lewis abbia fatto la differenza"

Valtteri Bottas si è dovuto accontentare del secondo posto, accusando due decimi di abbondanti di ritardo nei confronti del compagno di squadra. Bottas ha analizzato mestamente la sua prestazione: “Non so dove abbia fatto la differenza Hamilton. Io ho avuto belle sensazioni, l’ultimo giro mi è sembrato molto buono eppure Hamilton ha fatto meglio. Quantomeno abbiamo monopolizzato la prima fila ed è una buona opportunità perché la prima curva è molto insidiosa“. Il nordico ha poi concluso: “Non penso che ci sia un problema alla macchina, vedremo come andrà domani“.

Hamilton: "Non voglio fermarmi"

Felicissimo e pronto a tagliare nuovi traguardi Lewis Hamilton: "No, ad essere sincero ho fatto ben poco dopo la Turchia. Mi sono allenato per rimanere con la testa ben settata su queste ultime tre gare e per non distrarmi. Diciamo che il mio obiettivo è di andare avanti sempre. Io stupisco il team ogni volta, loro lo fanno con me, regalandomi una vettura straordinaria. Anche se i risultati non lo direbbero, questa stagione è stata davvero difficile per noi, per cui quando ottieni pole position simili ti godi davvero il momento".

Verstappen: "Problemi di aderenza"

Dalla terza casella della griglia scatterà Max Verstappen, che però mette le mani avanti: "Non credo di poter fare qualcosa di più. Ho avuto alcuni problemi di aderenza nelle curve lente. Domani vedremo come andrà. La pista è molto severa con il degrado delle gomme. È sempre difficile prevedere come andrà in gara. Sarà complesso primeggiare sulle Mercedes. Spero di divertirmi. Cercherò di concentrarmi su me stesso”.

