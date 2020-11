Spaventoso incidente alla partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 , terz'ultima prova del Mondiale 2020. La Haas di Romain Grosjean, dopo essersi toccata con l'Alpha Tauri di Daniil Kvyat, è andata a sbattere contro le barriere, si è letteralmente spezzata in due e ha preso fuoco. Grosjean, che è riuscito miracolosamente a sfuggire alle fiamme e a salire a bordo della vettura dei soccorritori per prestarsi alle prime cure, ha rimediato per fortuna solo delle leggeri bruciature a mani e caviglie. La gara, naturalmente, è stata immediatamente interrotta.

A rassicurare sulle condizioni di Grosjean arrivano anche le parole di Gunther Steiner, team principal della Hass, riportate dal profilo Twitter ufficiale della Formula 1: "Romain sta bene, non voglio fare valutazioni mediche ma presenta delle lievi ustioni a mani e caviglie. Ovviamente è scosso. Voglio ringraziare i soccorritori che sono stati molto rapidi e anche il personale della FIA che hanno svolto un ottimo lavoro. È stato spaventoso". Sempre secondo quanto comunicato dalla Haas, Grosjean è stato trasportato in via precauzionale in ospedale dove sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per verificare le sue condizioni.