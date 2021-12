La prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021 è andata in archivio a Jeddah per la F1 con il miglior tempo di Lewis Hamilton, che ha fermato il cronometro in 1’29″786 nella simulazione di qualifica su gomme soft.

Mercedes sugli scudi anche con Valtteri Bottas, ottimo terzo a 223 millesimi dal compagno di squadra, mentre il leader del Mondiale Max Verstappen si è inserito proprio in extremis al secondo posto con un gap di 56 millesimi dal rivale britannico. L’olandese della Red Bull, dopo un primo stint devastante su gomma dura, ha fatto più fatica con la mescola morbida in attesa di una FP2 che si svolgerà nelle stesse condizioni di qualifica e gara (in notturna).

Ad

Bahrain Grand Prix Grosjean e l'incubo Bahrain: "Pronto a lasciare la caviglia lì dentro" 5 ORE FA

Quarta posizione incoraggiante per l’AlphaTauri di Pierre Gasly, a meno di mezzo secondo dalla vetta in questo primo assaggio del nuovo circuito saudita, ma è ancora più sorprendente il quinto posto dell’azzurro Antonio Giovinazzi a 532 millesimi da Hamilton al volante dell’Alfa Romeo.

Il 27enne nativo di Martina Franca si è tolto la soddisfazione di precedere entrambe le Ferrari, con Carlos Sainz 6° a 778 e Charles Leclerc 7° a 814 millesimi dalla testa sul giro secco con gomme soft. Completano la top 10 la McLaren di Daniel Ricciardo, l’Alpine di Fernando Alonso (reduce dal podio di Losail) e l’Aston Martin di Sebastian Vettel. Avvio di weekend molto difficile per il messicano Sergio Perez, solo 11° con la Red Bull ad oltre 1″ dal tempo di Verstappen.

CLASSIFICA FP1 GP ARABIA SAUDITA 2021 F1

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:29.786 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.056 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.223 4

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.477 4

5 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.532 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.778 4

7 Charles LECLERC Ferrari+0.814 5

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.822 4

9 Fernando ALONSO Alpine+1.056 3

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.100 3

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.174 5

12 Esteban OCON Alpine+1.237 4

13 Lando NORRIS McLaren+1.243 4

14 Lance STROLL Aston Martin+1.258 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.313 3

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.510 3

17 George RUSSELL Williams+1.557 4

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.739 3

19 Nicholas LATIFI Williams+2.035 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.678 3

Perez-show per le strade di Città del Messico con la sua Red Bull

Bahrain Grand Prix Grosjean, la moglie: "Per i nostri figli sei un supereroe 30/11/2020 A 19:55