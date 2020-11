Lewis Hamilton si è distinto nelle prove libere del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Sakhir. Il sette volte Campione del Mondo ha firmato il miglior tempo in entrambe le sessioni ed è dunque il grande favorito per la vittoria anche su questo tracciato. Il pilota della Mercedes insegue il quinto sigillo consecutivo in questa stagione, ma Lewis Hamilton si è concentrato soprattutto sulle gomme Pirelli del 2021, provate proprio durante la giornata odierna. Il britannico è stato molto chiaro dopo le tre ore di prove odierne: “Partiamo da un presupposto, ho il massimo rispetto per i ragazzi della Pirelli. Ci forniscono le gomme, ci seguono e danno assistenza, fanno un lavoro straordinario anche per la sicurezza dei loro pneumatici. Purtroppo, però, negli ultimi due anni abbiamo avuto la stessa gomma. Alla fine del 2019 hanno portato il prototipo 2020, come fanno di solito, e già era peggio rispetto al precedente. Hanno avuto un altro anno, e in totale ne sono trascorsi due, per sviluppare una gomma migliore, e invece adesso abbiamo uno pneumatico che pesa tre chili in più e gira un secondo più lento rispetto a prima“.