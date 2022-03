Romain Grosjean non scorderà mai: 29 novembre 2020. Quel giorno, il pilota era impegnato nel terribile incidente. La sua macchina prese immediatamente fuoco e, nell'incredulità generale, Grosjean riesce ad uscire dalla vettura sulle sue gambe riportando, però, gravi ustioni agli arti come da lui testimoniato in C'è una data chenon scorderà mai:Quel giorno, il pilota era impegnato nel Gran Premio del Bahrein quando, dopo un contatto con il pilota dell’AlphaTauri Daniil Kvjat, fu vittima di unLa sua macchina prese immediatamente fuoco e, nell'incredulità generale, Grosjean riesce ad uscire dalla vettura sulle sue gambe riportando, però, gravi ustioni agli arti come da lui testimoniato in diverse foto poi pubblicate sui social. Il trasporto all'ospedale è immediato e, dopo un periodo di cure e fisioterapia, viene dimesso.

A causa di questo episodio, delle immagini orribili del fuoco indomabile e di una storia che, per un breve lasso di tempo, ha fatto pensare al peggio, Grosjean è stato soprannominato 'La Fenice'. A distanza di due anni, il casco del pilota è in mostra alla Bell Helmet Factory in Bahrain! In un recente dialogo con Nico Rosberg, il francese ha confessato: "Ero pronto a lasciare la caviglia in abitacolo, ma dovevo uscire di lì. Non potevo lasciare i miei figli senza papà. Ripeto, non ho mai avuto paura, ma una delle prime immagini che mi sono passate davanti agli occhi sono state quelle dell’incidente di Lauda al Nurburgring del 1976, quando lui era nell’abitacolo tra le fiamme e non poteva uscire

Ero pronto a lasciare la caviglia in abitacolo, ma dovevo uscire di lì. Non potevo lasciare i miei figli senza papà.

Grosjean, il terribile incidente spiegato in 80 secondi

