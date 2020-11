Il mondiale di Formula 1, arriva in Bahrain per affrontare la terzultima tappa di un Mondiale 2020 che ha emesso già la maggior parte dei propri verdetti. In Turchia due settimane fa, Lewis Hamilton - con una vittoria capolavoro dopo una rimonta dalla terza fila - si è laureato per la settima volta campione del mondo della Formula 1. mentre ad Imola ormai tre settimane fa era arrivata la certezza del settimo titolo iridato costruttori. Ma allora quali sono i motivi per guardare il GP del Bahrein, ecco le nostre cinque domande al Gran Premio.

Mondiale chiuso, in palio solo la gloria in Bahrain: chi la spunterà?

Formula 1 Lewis Hamilton nominato cavaliere dopo il 7° trionfo in F1? 22/11/2020 A 12:14

Lewis Hamilton (Mercedes) campione per la settima volta Credit Foto Getty Images

Il mondiale è di proprietà di Lewis Hamilton. Il cannibale inglese in Turchia ha conquistato il settimo titolo, eguagliando Sua Maestà Michael Schumacher. Con il titolo piloti chiuso e quello costruttori già vinto dalla Mercedes da tempo, c'è in palio la gloria nelle ultime tre gare della stagione. Si parte dal Bahrain, per la prima volta a novembre. Un nuovo back to back della F1, ma a differenza degli altri si correrà in due settimane consecutive su due layout differenti: questo weekend sul classico tracciato, settimana prossima su uno nuovo, cortissimo, che promette di battere tutti i record di durata sul giro, addirittura sotto al minuto. C'è quindi grande interesse per questa trasferta nel Golfo Persico, consci che comunque la Mercedes partirà sempre come favorita.

Hamilton, 7 titoli come Schumacher: i record della leggenda

La Ferrari confermerà i progressi fatti in Turchia?

Die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (l.) und Sebastian Vettel (r.) im Gespräch Credit Foto Getty Images

La Ferrari è chiamata a confermare ciò che di buono si è visto nelle ultime corse. Addirittura in Turchia entrambe le rosse hanno lottato per il podio sino alla linea del traguardo. In Bahrain Sebastian Vettel ci ha vinto 4 volte, ben due con la Ferrari. Inoltre lo scorso anno Leclerc dominò in lungo e in largo, prove e qualifiche comprese, sino al problema alla sua centralina che lo ha costretto al terzo posto finale. Insomma, la Ferrari a Sakhir è sempre andata forte, speriamo in bene.

ALBO D'ORO GP BAHRAIN

ANNO VINCITORE 2004 Schumacher (Ferrari) 2005 Alonso (Renault) 2006 Alonso (Renault) 2007 Massa (Ferrari) 2008 Massa (Ferrari) 2008 Button (Brawn GP) 2010 Alonso (Ferrari) 2011 NON DISPUTATO 2012 Vettel (Red Bull) 2013 Vettel (Red Bull) 2014 Hamilton (Mercedes) 2015 Hamilton (Mercedes) 2016 Rosberg (Mercedes) 2017 Vettel (Ferrari) 2018 Vettel (Ferrari) 2019 Hamilton (Mercedes)

Hamilton: "Vettel? Bello battagliare con un campione così"

Chi finirà terzo nel mondiale costruttori?

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

SCUDERIA PUNTI Mercedes 504 Red Bull 240 Racing Point 154 McLaren 149 Renault 136 Ferrari 130 AlphaTauri 89 Alfa Romeo 8 Haas 3 Williams 0

Con un colpo di coda improvviso, la Scuderia di Maranello è tornata in corsa per il terzo posto nel costruttori, obiettivo minimo di inizio stagione. La Racing Point continua a comandare, ma la McLaren è dietro solo di 5 lunghezze. Quinta la Renault, poi la Rossa, distante 24 punti dalla Mercedes Rosa. E' tutto in ballo, ci sono in palio tanti soldi e la consapevolezza di essere la terza forza nel mondiale. Per la Ferrari è la prassi, per le altre sarebbe un sogno.

Red Bull: Albon in bilico, riuscirà a mettersi in mostra senza pressione?

Christian Horner and Alexander Albon. Credit Foto Getty Images

Cosa dire della Red Bull? In Turchia poteva dominare e invece non è neanche andata a podio. Verstappen è uscito con le ossa rotta dalla gara di Istanbul, mentre Albon non sembra più all'ultima spiaggia, dato che Marko e compagni sembra abbiano deciso di posticipare la scelta del secondo pilota per il 2021 a fine stagione. Ciò potrebbe dare più tranquillità al Thailandese per queste ultime corse, certo è che deve dare risposte e in fretta se vuole mantenere il sedile. Nico Hulkenberg e Sergio Perez rimangono alla finestra.

Mick Schumacher sfrutterà il primo match point per vincere il Mondiale di Formula 2?

Mick Schumacher könnte schon am kommenden Wochenende Formel-2-Meister werden Credit Foto Getty Images

Con i mondiali di F1 già decisi, torna in pista la F2. Primo match point per Mick Schumacher, al momento primo nella generale con 22 punti di vantaggio su Ilott. Per chiudere i conti con un round in anticipo Mick Schumacher deve concludere la gara sprint con 49 punti di vantaggio nei confronti dei rivali. Ce la farà? Sarebbe un modo perfetto per chiudere il 2020 e di arrivare da campione del mondo (della classe inferiore) in Formula 1.

Mick Schumacher sulla Ferrari! Il video del test di Fiorano

Bahrain Grand Prix GP del Bahrain in Diretta tv e Live-Streaming 2 ORE FA