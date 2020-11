Saranno stati secondi infiniti per Grosjean , intrappolato tra le fiamme, ma no sarà stato un momento facile anche per i parenti del pilota francese, che avranno assistito con il cuore in gola quel momento interminabile. Questo senso di sollievo l’ha espresso Marion Jollès Grosjean , moglie del pilota della Haas che, sul suo profilo Instagram, ha raccontato tutte le sensazioni del giorno, ringraziato chi ha soccorso Romain ed espresso tutta la sua ammirazione per la dolce metà:

"Non sono riuscita a dormire stanotte. E a essere onesta, non so neanche cosa scrivere. So solo che farlo mi fa stare bene. Mi ha sempre aiutato. Comunque, non voglio mentire e ammetto che non trovo le parole. Questa è una cosa che lo farà sorridere, dato che sa quanto sono loquace. Non sapevo neanche quale foto pubblicare. Alla fine ho scelto, un po' stupidamente, quella in cui entrambi indossiamo la maglietta del titolo in GP2. Anche se avrei preferito che ci fosse la scritta 'supereroe' invece di 'campione', dato che è così che ho spiegato ai nostri figli l'inspiegabile. Ho parlato di uno 'scudo dell'amore' che lo ha protetto. Dico grazie ai nostri figli, che lo hanno spinto fuori dal fuoco. Non c'è voluto un miracolo, ne sono serviti diversi"