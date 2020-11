"Sono così contento che Romain sia salvo. Wow… il rischio che corriamo non è uno scherzo, per quelli di voi che si dimenticano che mettiamo in gioco la nostra vita per questo sport e per quello che amiamo fare. Ringraziamo la FIA per i passi da gigante che abbiamo fatto sul piano della sicurezza: grazie a questi Romain Grosjean ne è uscito sano e salvo", ha scritto Lewis Hamilton sui social subito dopo il terribile schianto del collega francese Romain Grosjean.