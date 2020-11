E’ una Ferrari in cerca di feeling quella che sta girando sul tracciato di Sakhir, in occasione del terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Le due Rosse di Charles Leclerc e di Sebastian Vettel, infatti, hanno concluso all’undicesimo e dodicesimo posto la prima sessione di libere, manifestando le solite problematiche in termini di potenza pura e di bilanciamento. Una FP1 importante anche in ottica 2021 dal momento che i team hanno potuto testare i compound della prossima stagione che hanno una costruzione un po’ diversa. Pertanto, è stato importante per le scuderie accumulare dati. A parlare di questo e di molto altro è stato il Team Principal del Cavallino Rampante Mattia Binotto che, in collegamento con Sky Sport, ha dichiarato: “Se guardiamo i tempi, non abbiamo cominciato bene: manchiamo di velocità. Abbiamo raccolto i dati, cercando di capire l’influenza delle gomme 2021 sull’aerodinamica. Questo ci ha complicato la vita per lavorare sull’assetto. La stagione 2021 è importante per noi, ci sono ancora delle posizioni da conquistare nel 2020, ma stiamo lavorando pensando all’anno venturo e soprattutto al 2022“.