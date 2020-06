Bernie Ecclestone: "La Ferrari non lascerà vincere Vettel, non avrebbe senso"

Dal nostro partner OAsport.it

Sebastian Vettel lascerà la Ferrari al termine di questa turbolenta annata. Il quattro volte campione del mondo non ha rinnovato il contratto con la Scuderia di Maranello e al momento non si sa ancora per chi correrà nel 2021 (ammesso che riesca a trovare una monoposto). Il tedesco ha faticato a brillare con il Cavallino Rampante e ora si appresta a chiudere il suo rapporto, ritornerà in pista nel weekend del 3-5 luglio per iniziare il Mondiale F1 2020 ma al momento è difficile capire quali possano essere le sue reali ambizioni. Bernie Ecclestone, ex patron della F1 e buon amico di Sebastian Vettel, ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti a f1-insider:

Non vedo la Ferrari come la favorita, come invece credo siano Mercedes e Red Bull. Ma anche se fossero tutte allo stesso livello, perché mai la Ferrari dovrebbe essere interessata a far vincere un pilota che lascerà la squadra? Non avrebbe alcun senso

Formula 1 Ricciardo su Vettel: "Con lui c’è sempre stato rispetto reciproco, lui è una persona onesta" IERI A 08:43

Play Icon WATCH Sebastian Vettel, quell'emozionante trionfo a Montreal con la Ferrari 14 anni dopo Schumacher 00:01:02

Formula 1 La Ferrari si spacca: Leclerc si riduce lo stipendio del 25%, Vettel dice no 10/06/2020 A 09:41