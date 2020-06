Binotto: “Lo sport è la nostra passione, speriamo di dare soddisfazione agli italiani"

Dal nostro partner OAsport.it

La Ferrari si sta preparando per il grande ritorno in pista, quasi sicuramente previsto per il weekend del 3-5 luglio col GP d’Austria. Il Cavallino Rampante vuole farsi trovare pronto per il Mondiale F1 dopo quest durissimo lockdown e sogna di poter battagliare per il titolo iridato contro Mercedes e Red Bull. Charles Leclerc e Sebastian Vettel si stanno preparando per incominciare la stagione a Spielberg, Mattia Binotto sta tessendo le fila e sta guidando i suoi uomini nel lavoro di sviluppo che li attende nelle prossime quattro settimane. Nel frattempo il team principal della Rossa ha scritto una lettera su Gazzetta dello Sport:

Lo sport è la nostra passione e per noi italiani rappresenta una parte importante della vita di tutti i giorni. La sua ripartenza non è solamente un segnale di ottimismo ma un momento significativo, un nuovo passo verso la normalità. Ho avuto la fortuna di poter trascorrere il lungo periodo di isolamento insieme alla mia famiglia e ho potuto continuare a lavorare regolarmente, seppur da casa. Per me personalmente questa pausa ha rappresentato anche l’opportunità per riconsiderare l’ordine delle priorità.

Mattia Binotto ha poi proseguito: “Non è stato affatto semplice affrontare certi snodi cruciali per il futuro a breve e medio termine, ma la Ferrari ha agito con un forte senso di responsabilità sia verso i suoi collaboratori che verso la F1 più in generale, anteponendo l’interesse collettivo a quello di una sola parte“.

Per quanto riguarda la parte sportiva: “Fra poco più di un mese torneremo finalmente in pista. Il 3 luglio sarà infatti il primo giorno del weekend del Gran Premio d’Austria, appuntamento inaugurale di una stagione davvero particolare. Cominceremo con una serie di gare in Europa, quasi certamente senza pubblico e con un protocollo di sicurezza molto stringente. Sarà una bella emozione tornare a fare quello che amiamo e far sentire anche se da lontano il rombo dei nostri motori. Speriamo davvero di poter dare presto a tutti i nostri connazionali delle belle soddisfazioni e di fargli dimenticare in fretta questi mesi difficili“.

