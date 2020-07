Play Icon Guarda

Formula 1

Ferrari, Vettel: “Già mi mancano i tifosi, offriremo spettacolo per farli divertire dalla tv”

Il pilota 32enne della Ferrari, a pochi giorni dal ritorno in pista (domenica, 5 luglio il GP d’Austria) parla di come sarà la F1 senza i suoi tifosi. Per il te