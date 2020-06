Brawn si schiera con Hamilton: "Sul razzismo ha ragione, sosteniamo ciò che ha detto"

Dal nostro partner OAsport.it

L’argomento “razzismo” è particolarmente caldo in questi giorni, dopo l’assassinio di George Floyd, 46enne afroamericano vittima di violenze da parte di un poliziotto bianco a Minneapolis. Le proteste della comunità nera sono state molte e le derive violente, purtroppo, non sono mancate.

Molto sensibile alla problematica è stato il sei volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton, il quale ha fatto sentire la sua voce, anche in maniera perentoria, lamentandosi del silenzio assordante del resto del Circus in un primo momento e rivelando in alcuni dei suoi post social la necessità di avere tutti le stesse possibilità, senza discriminazioni. Temi molto delicati e, da questo punto di vista, il direttore sportivo di Liberty Media Ross Brawn, ex tecnico della Ferrari e della Mercedes, si è schierato con il pilota delle Frecce d’Argento. Ecco le parole di Brawn a Sky Sports (riportate da gazzetta.it):

Formula 1 La Ferrari scenderà in pista a Fiorano nella seconda metà di giugno per i test DA 4 ORE

Lewis è un grande ambasciatore per questo sport e penso che i suoi commenti siano molto validi. Sosteniamo totalmente ciò che ha detto. Quello che è successo è stato terribile, succede troppo spesso. Avete visto la reazione pubblica, lo sosteniamo totalmente. Penso sia positivo che lui come campione dello sport sia quello in prima linea in una specialità che è molto dominata dai maschi bianchi

Da questo punto di vista, l’ingegnere britannico vuol sottolineare come una delle priorità in F1 sia la meritocrazia:

Dobbiamo rafforzare il nostro programma di diversità in F1, sia internamente come azienda che esternamente, abbiamo iniziato a lavorare su questo. Nel Circus c’è un approccio meritocratico e dovrebbe sempre essere così. Dovrebbe essere sempre il migliore a vincere. Non possiamo forzarlo, ma possiamo offrire maggiori opportunità alle minoranze e ai gruppi etnici di essere coinvolti nello sport motoristico, non solo nella guida, ma anche nell’ingegneria e in altre attività.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Play Icon WATCH Hamilton: “Penso a Silverstone e Monza senza pubblico e provo una sensazione di vuoto” 00:01:29

Formula 1 L'allarme di Binotto: "Il potenziale reale della Ferrari entro tre gare" IERI A 06:42