Potrebbe essere questa la soluzione dell'ingarbugliato caso budget cap. Secondo quanto filtra dal paddock di Austin, dove oggi inizierà il weekend del GP degli Stati Uniti, e rilanciato da Motorsport.com la FIA ha proposto alla Red Bull, un accordo transattivo tra le parti, per sbrogliare la matassa e punire la violazione 'minore' del tetto di spesa imposto dal regolamento finanziario. Un'opportunità che la scuderia di Milton Keynes sarebbe intenzionata a cogliere anche se le condizioni poste dalla Federazione non sembrano essere state accolte con favore dal team principal Chris Horner, che fra oggi o domani chiarirà la posizione di Red Bull in una conferenza stampa straordinaria.

Mondiale 2021 al sicuro ma Red Bull dovrebbe fare mea culpa

La Red Bull ha tutto l’interesse ad accettare un accordo ma ciò comporterebbe anche macchiare l’immagine della scuderia ed ammettere una violazione che per ora Horner e soci hanno sempre dichiarato di non avere commesso. Già perché la FIA per proteggere su questa strada pretende che il team ammettere di aver infranto il regolamento, accettando un inasprimento delle misure di controllo. Inoltre dovrà rinunciare al diritto d’appello, qualsiasi sia la sanzione decisa dalla Federazione.

L’accordo preventivo offrirebbe alla Red Bull di salvaguardare i risultati sportivi ottenuti nel 2021, dunque il titolo iridato di Max sarebbe al sicuro, ma sarebbe anche una soluzione di facciata, che creerebbe un precedente pericoloso e minare la credibilità dell’intero sistema. Nel caso di una lotta serrata e di un mondiale in bilico, una squadra in futuro potrebbe deliberatamente decidere di sforare il limite di spesa imposto con la consapevolezza di incorrere al massimo in una sanzione due anni dopo. Uno scenario che preoccupa tanti addetti ai lavori e soprattutto rischia di sabotare un regolamento fatto per calmierare i costi ma che si può infrangere incorrendo in una punizione che assomiglia più a una tirata d’orecchi che altro.

Le due strade possibili

In attesa di capire cosa deciderà di fare Red Bull, la scuderia di Milton Keynes è a un bivio. Se accetterà l’accordo, la FIA sarà obbligata a dettagliare la violazione, eventuali sanzioni e procedure di monitoraggio, ma può omettere “qualsiasi informazione riservata”. Se viene declinato, il caso sarà valutato dalla federazione e l’intero ventaglio di sanzioni sarebbe applicabile.

