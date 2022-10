Archiviato il weekend di Suzuka che ha incoronato Max Verstappen campione del mondo per il secondo anno di fila , i team di F1 e gli appassionati attendono di conoscere le decisioni della FIA in merito alle squadre che hanno meritato il certificato di conformità al budget cap per la stagione 2021 e quali - tra cui la Red Bull – hanno sforato non rispettando i vincoli di spesa prestabiliti.

Se Christian Horner, team principal della scuderia di Milton Keynes, si dice sereno: Mattia Binotto, a più riprese, si è detto pessimista riguardo a possibili sanzioni severe da parte della Federazione anche se nell’incontro con i media post GP ha evidenziato chiaramente che tipo di punizioni si attende di vedere...

Ad

Qualunque sia la squadra e la situazione da analizzare, credo che andare all’anno successivo per riprendere il risultato di un mondiale dopo che ci sono state battaglie in pista e poi dei cerimoniali e dei festeggiamenti la vedo difficile. Anzi, non penso che sia una cosa onestamente percorribile. Quali sono gli strumenti utili sui quali agire? Penso che se un team, qualunque esso sia, abbia avuto un vantaggio per aver speso più soldi di altri, può disporre di un vantaggio di prestazione che permane anche nelle stagioni successive, ed è evidente che non svanisce in una sola gara. Questo porta a dire che la migliore penalità oltre a quella economica, che dovrà esserci, porterà anche a un rallentamento dello sviluppo della vetturaperché altrimenti il vantaggio rimarrà anche negli anni successivi e continueremo a gareggiare senza essere a parità di mezzi. Secondo me, insomma, ci dovrà essere una penalità che vada a sanzionare la capacità di sviluppo”.

GP Giappone Binotto: "Sentenza Budget Cap? Sono pessimista. Non credo che..." 08/10/2022 ALLE 10:19

Leclerc: "Complimenti a Max per il titolo ma Ferrari deve migliorare"

Formula 1 🏁 Budget Cap, è il giorno della sentenza: cosa rischia la Red Bull 07/10/2022 ALLE 15:29