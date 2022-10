Le sanzioni saranno comunicate in un successivo momento. Budget Cap: la Red Bull ha commesso una violazione minore, sforando il tetto dei costi in una misura inferiore al 5%, e ha commesso anche una violazione di tipo procedurale. Lo ha stabilito la FIA che ha così reso noto l'analisi degli studi sui documenti finanziari presentati dai team di Formula 1 e relativi al Mondiale 2021. All'Aston Martin è stata contestata solo una violazione procedurale.

In base a quanto previsto dal regolamento, la Red Bull rischierebbe sanzioni finanziarie e/o penalizzazioni sportive minori, ma comunque potenzialmente in grado di influire sul risultato del Mondiale 2021, vinto da Max Verstappen su Lewis Hamilton all'ultima gara. Tra le possibili sanzioni ci sono una reprimenda, una multa, una penalizzazione nei campionati piloti e costruttori, la sospensione da una o più sessioni (ma non dalla gara), una limitazione ai test e una riduzione del Budget Cap. Di fatto, in base a quanto emerso dall'analisi della FIA, la Red Bull è l'unica scuderia a essere stata considerata responsabile di violazioni al tetto di spesa. In attesa di conoscere le sanzioni - e considerando tutte le ipotesi - il Mondiale 2021 può quindi essere considerato a tutti gli effetti sub iudice.

Ad

La nota della FIA

Formula 1 Binotto: "Budget cap? Chi ha speso troppo non abbia sviluppi" 4 ORE FA

La FIA conferma che la sua amministrazione sul Budget Cap ha completato la revisione della Documentazione di rendicontazione presentata da ciascun Concorrente che ha partecipato al Campionato del Mondo di Formula 1 2021 in relazione al Periodo di rendicontazione terminato il 31 dicembre 2021. L'amministrazione ha ha rilasciato certificati di conformità a 7 dei 10 partecipanti, ovvero Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri, Alfa Romeo e Haas;

la Aston Martin è stata considerata in violazione procedurale del regolamento finanziario;

la Red Bull è stata considerata in violazione procedurale e in violazione di spesa minore del regolamento finanziario;

la Williams Racing ha rispettato il regolamento finanziario in relazione al periodo di rendicontazione 2021 a eccezione di una precedente violazione procedurale (in merito alla quale l'amministrazione ha concordato un rientro nel maggio 2022. Questa violazione procedurale è stata poi sanata dalla Williams in modo tempestivo, collaborativo e trasparente.

Notizia in aggiornamento...

Verstappen: "Vincere Mondiale a Suzuka speciale. Stagione impressionante"

GP Giappone 🏎 Verstappen, mondiale da extraterrestre: stravinta sfida con Leclerc 7 ORE FA