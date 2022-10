Dopo aver revisionato dettagliatamente la documentazione di rendicontazione relativa alla stagione 2021 di Formula 1, come annunciato dalla FIA sono emerse irregolarità riguardo al Budget Cap per Aston Martin e Red Bull : violazione procedurale del regolamento finanziario per il team britannico, violazione minore e procedurale e di spesa eccessiva dei regolamenti finanziari per la Red Bull. Non sono ancora state note le sanzioni che, necessariamente in quanto previste dal regolamento, colpiranno le due scuderie; ribadiamo che il tutto riguarda lo scorso campionato e non quello attuale, ipotecato nella giornata di ieri da Max Verstappen due volte campione del mondo . Resta però in bilico (anche se è difficile immaginare quale sarà la sanzione definitiva) il suo primo titolo, in attesa di aggiornamenti al riguardo.