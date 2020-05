Carlos Sainz: "Con la Ferrari è stata una trattativa particolare: non ci siamo mai visti"

Dal nostro partner OAsport.it

Carlos Sainz Jr. sarà un pilota della Ferrari a partire dal 2021. Lo spagnolo, attualmente in forza alla McLaren, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla tv spagnola Vamos: “Sono state settimane molto particolari, fare una trattativa senza mai vedersi è una cosa strana. Ero in casa con mio padre e in costante contatto con il mio agente e alla fine ce la siamo cavata abbastanza bene“.

Sainz ha poi proseguito ringraziando di fatto la McLaren, sua attuale scuderia:

"Se è arrivata l’offerta della Ferrari devo ringraziare la McLaren e tutto il team per ciò che hanno fatto per me, non vedo l’ora di vederli di persona per ringraziarli. Ho voglia di tornare a Woking e ricominciare a lavorare. Pensavo che dopo il mio annuncio qualcuno potesse rimanerci male e invece ho ricevuto tanti messaggi di affetto e di stima e voglio ripagare tutto questo in pista. So che qui in Spagna già stanno pensando al 2021 per vedermi al volante della Ferrari a lottare per podi e vittorie. Ma ora quello che voglio fare è mettere per un attimo la Ferrari nel cassetto e pensare solo alla McLaren".

