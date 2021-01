Giorno di prima uscita coi colori del Cavallino Rampante per Carlos Sainz. Alle 9.30 di stamane, a Fiorano, lo spagnolo ha dato il via alla sua esperienza in pista con la Ferrari, lui che è stato ingaggiato per prendere il posto del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, andando a comporre con il monegasco Charles Leclerc una coppia di piloti interessante, ma di fatto senza iride nel palmares. Primi giri di apprendistato e con la dovuta calma per Carlos, alla guida della SF71H. Da regolamento, infatti, non è concesso in test privati girare con la vettura del 2021, cosa concessa nei test in Bahrain dal 12 al 14 marzo e nei quali comunque il tempo di adattamento sarà molto limitato. Proprio per questo, la scuderia di Maranello ha permesso a Sainz di essere in pista quest’oggi e domani mattina in modo da affinare il feeling coi tecnici e le procedure del team.