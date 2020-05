Carlos Sainz: "Ferrari? Gli ultimi 2 mesi sono stati intensi. Ora però penso alla McLaren"

Dal nostro partner OAsport.it

Non ci sono dubbi che Carlos Sainz sia finito al centro della scena, dopo che la Ferrari ha annunciato il suo ingaggio in Formula 1 a partire dalla stagione 2021. Lo spagnolo, esordiente con Max Verstappen in Toro Rosso nel 2015, non aveva mai di fatto avuto la possibilità di disporre di una macchina competitiva per ottenere podi e vittorie. L’unica top-3 conquistata da Carlos, infatti, risale al GP del Brasile del 2019 in un’annata all’insegna della solidità, conclusa in sesta posizione nella graduatoria generale. Sainz, dunque, è molto motivato ed eccitato all'idea di guidare la Rossa, ma non perde di vista l'obiettivo del 2020, ovvero far bene con la McLaren:

Capisco le persone che vogliono vedermi vestito di rosso e in lotta per il podio e per le vittorie il più presto possibile, ma voglio fare le cose con i tempi giusti. Ora ho un anno che richiederà la massima concentrazione. Quello che è successo in questi mesi è un lavoro che abbiamo fatto tutti insieme. Sto iniziando a conoscere meglio questo sport e soprattutto ho capito che la F1 ha sempre sorprese, sia positive che negative. Devi essere preparato a tutto, ci sono cose che non dipendono da te, ma devi fare del tuo meglio [Carlos Sainz @Movistar TV]

Un contratto firmato in un periodo molto particolare, quello della pandemia, che ha visto lo stravolgimento del calendario del campionato. Le intenzioni degli organizzatori sono quelle di partire da Spielberg (Austria), il 5 luglio, a porte chiuse e con il rispetto di tutte le norme per prevenire i contagi:

L’accordo con la Ferrari l’ho vissuto, nonostante tutto, in maniera molto intensa. Sono stati due mesi interessanti da vivere a casa, in continue chiamate con il manager e mio cugino, ma tutto è andato abbastanza bene [Carlos Sainz @Movistar TV]

