Formula 1

Charles Leclerc: "Della Ferrari F1-75 mi hanno colpito sidepods e frenata"

F1 - Charles Leclerc, il pilota monegasco della Ferrari, racconta cosa lo ha convinto della nuova Ferrari F1-75, presentata giovedì a Maranello: "E' da due mesi che al simulatore guido questa macchina e ciò che mi ha colpito è soprattutto la frenata ma non vedo l'ora di provarla in pista nei test invernali propedeutici per il titolo".

00:00:57, un' ora fa