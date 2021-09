Formula 1

"Ciao Palermo, Monza is calling": Verstappen, che cavalcata

MOTORI - In questo video targato Red Bull ecco lo spettacolare viaggio di Verstappen a Palermo tra mercato Ballarò e quartieri storici prima di imbarcarsi da Mondello per venire a Monza per il GP di questo weekend.

00:04:53, un' ora fa