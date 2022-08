Charles Leclerc in questa stagione 2022 di Formula 1. Dopo un inizio stagione ultraconvincente la Ferrari stava sognando in grande quel trofeo che manca da quindici anni nell'impolverata bacheca di Maranello, con il monegasco leader a +46 dal campione in carica Verstappen dopo le prime tre gare del campionato. Da gioiellino del Circus con le stimmate di predestinato, il 24enne ferrarista si è fatto trovare pronto per giocarsela ad armi pari con l'olandese, salvo poi abbattersi una serie di sfortunati eventi che gli stanno facendo pagare un ben 8 Gran Premi su 13 hanno intaccato sulla classifica e sul morale il campionato del monegasco della Ferrari, arrivando alla pausa estiva con un Mondiale piloti quasi deciso. Sarebbe curioso sapere quanti punti avrebbe Leclerc in questa prima parte del campionato senza tutti questi errori di squadra: ebbene, ripercorrendo tutti gli episodi insieme, scopriamo che Charles ha lasciato in totale un bottino che si aggira tra i 114 e i 128 punti, di cui 39 per colpa delle strategie penalizzanti. Sarebbe stato più che sufficiente per dimezzare il ritardo dal rivale e credere ancora nella rimonta. Iellato. Quante volte abbiamo definito cosìin questa stagione 2022 di Formula 1. Dopo un inizio stagione ultraconvincente la Ferrari stava sognando in grande quel trofeo che manca da quindici anni nell'impolverata bacheca di Maranello, con il monegasco leader a +46 dal campione in carica Verstappen dopo le prime tre gare del campionato. Da gioiellino del Circus con le stimmate di predestinato, il 24enne ferrarista si è fatto trovare pronto per giocarsela ad armi pari con l'olandese, salvo poi abbattersi unache gli stanno facendo pagare un passivo pesante in classifica nonostante la F1-75 abbia ampiamente dimostrato di essere la migliore vettura in pista col vantaggio di adattarsi in qualsiasi condizione. Certo, il pilota non è esente da peccati, ma nella maggior parte dei casi Leclerc è stato vittima di follie dal muretto rosso che lo hanno penalizzato fortemente - spesso a discapito del compagno di squadra Carlos Sainz, sempre dietro nella graduatoria - e dei problemi di affidabilità. Fattostà chedel monegasco della Ferrari, arrivando alla pausa estiva con un Mondiale piloti quasi deciso. Sarebbe curioso saperesenza tutti questi errori di squadra: ebbene, ripercorrendo tutti gli episodi insieme, scopriamo che Charles ha lasciato in totale un bottino che si aggira tra i 114 e i 128 punti, di cui. Sarebbe stato più che sufficiente per dimezzare il ritardo dal rivale e credere ancora nella rimonta.

Quanti punti ha perso Leclerc in campionato?*

Ad

GRAN PREMIO PUNTI GP Emilia-Romagna 7 GP Spagna 25 GP Monaco 16 GP Azerbaijan 25 GP Gran Bretagna 13 GP Francia 18-32 GP Ungheria 10

GP Ungheria Leclerc: "Scelta gomme hard, errore che non ho capito. Perché?" 11 ORE FA

*Nella stima non viene contato il punto addizionale del giro veloce e il GP Canada, nel quale è partito dalla penultima posizione per l'utilizzo della quarta power unit

La classifica piloti senza gli errori Ferrari dopo 13 GP (tra parentesi i punti reali)

1. VERSTAPPEN: 255 (258)

2. LECLERC: 215 (178)

Imola: pit stop dubbio e testacoda

nettamente in testa alla classifica piloti, si riaccende la passione dei tifosi e l'attesa è alle stelle per il Gran Premio sul tracciato di casa, ma le cose non vanno per il giusto verso. Verstappen è inarrestabile e si prende qualifiche, sprint race e gara, mentre la Ferrari cade nel 7 punti persi sul piatto. Dopo i primi tre round quasi perfetti, dove Leclerc ha collezionato nel complesso due vittorie e un secondo posto portandosi, si riaccende la passione dei tifosi e l'attesa è alle stelle per il Gran Premio sul tracciato di casa, ma le cose non vanno per il giusto verso. Verstappen è inarrestabile e si prende qualifiche, sprint race e gara, mentre la Ferrari cade nel primo passo falso della stagione . Ormai certi di non poter andare oltre al terzo posto, al 50° giro Charles entra ai box per montare gomme nuove e cercare il giro veloce, ma perde la posizione ai danni di Norris. Per fortuna il sorpasso sull'inglese della McLaren arriva immediato, tuttavia il monegasco ha troppa foga e finisce in testacoda alla variante alta , perdendo così il podio e chiudendo con un mesto sesto posto. I primisul piatto.

Leclerc: "Sono deluso, non cerco scuse. Ho forzato troppo"

I motori rotti in Spagna e a Baku, senza dimenticare la penalità in Canada

passaggio del testimone di leader del Mondiale a Verstappen. Due round dopo un secondo motore in fumo mentre era in testa: succede in Azerbaijan, in una in Canada si deve utilizzare una quarta power unit fresca, una in più del consentito e che quindi costa a Charles la partenza dal fondo della griglia per poi rimontare fino al quinto posto. L'affidabilità paga dazio, almeno 50 punti in campionato, senza contare Montreal dove c'era il potenziale per un Niente riscatto a Miami, dove la Red Bull di Super Max si rivela ingiocabile, si punta tutto sul ritorno in Europa con un pacchetto corposo di sviluppi al GP di Spagna . Aggiornamenti che sembrano funzionare sulla rossa di Maranello, tanto che Leclerc domina la gara sul circuito di Montmelò finché alla 27ª tornata il motore lo tradisce , consegnando così vittoria e: succede in Azerbaijan, in una domenica nerissima per la Ferrari , caratterizzata da un doppio ritiro per problemi di affidabilità. A causa di ciò, una in più del consentito e che quindi costa a Charles la partenza dal fondo della griglia per poi rimontare fino al quinto posto, senza contare Montreal dove c'era il potenziale per un podio condiviso con Sainz . Vero che anche Verstappen per due volte non è riuscito a raggiungere la bandiera a scacchi, ma sia in Bahrain che in Australia inseguiva il ferrarista.

Leclerc e Sainz in coro: "Giorno frustrante per la Ferrari ma..."

Il caos pit stop di Monaco

podio sfumato e 16 punti in meno sulle strade di Montecarlo, compreso il fatto che questo sproposito ha permesso a Verstappen di scalare una posizione rispetto al quarto posto di Leclerc. Tra i ritiri di Barcellona e Baku, c'è anche una pole position con tanto di prima fila tutta rossa non concretizzata a causa di una strategia da mandare su tutte le furie Leclerc . La pista si sta asciugando e dai box bisogna decidere se effettuare un passaggio su gomme intermedie o direttamente alle gomme asciutte. Al muretto rosso si attende troppo per coprire la mossa di Perez, il primo a fermarsi per passare su gomme intermedie, e troppo poco per trovare il momento giusto per montare le slick a Charles. Il monegasco viene obbligato ad effettuare un pit stop in più, di cui il secondo rallentato da Sainz ancora impegnato nel cambio gomme. Rabbia visibile e udibile nei team radio per il pilota di casa, per un errore che costa non solo la mancata vittoria nel suo GP , ma anche il, compreso il fatto che questo sproposito ha permesso a Verstappen di scalare una posizione rispetto al quarto posto di Leclerc.

Il mancato cambio gomme a Silverstone

non viene chiamato ai box mentre è ancora una volta leader della corsa e alle sue spalle tutti si fermano per il pit stop, compreso Sainz che conquisterà poi la sua sfila fino alla quarta posizione. Il team principal Binotto giustifica la scelta con l'impossibilità di effettuare una doppia sosta, anche se 13 punti divorati dalla Ferrari. Altro errore del muretto ai danni della rossa numero 16. A 13 giri dalla fine GP di Gran Bretagna entra la safety car, Charlese alle sue spalle tutti si fermano per il pit stop, compreso Sainz che conquisterà poi la sua prima vittoria in carriera . Risultato: alla ripartenza tutti compatti Leclerc è in crisi con le gomme, fa quel che può ma. Il team principal Binotto giustifica la scelta con l'impossibilità di effettuare una doppia sosta, anche se resta il dubbio . Verstappen incappa in una giornata storta e chiude settimo, ulteriore ragione per cui resta il rammarico di ulteriori

L'errore a muro a Le Castellet

tra i 18 e i 32 punti lasciati tra le barriere del Paul Ricard. Come detto in precedenza, non è solo colpa del resto del team. Lo stesso pilota si assume le colpe dell'errore nel GP di Francia che costa non solo la seconda vittoria di fila ma anche la fuga definitiva di Verstappen in classifica : dopo aver resistito a una serie di attacchi durissimi di Verstappen, Leclerc perde il retrotreno della sua monoposto e finisce in testacoda contro le barriere . Col beneficio del dubbio, consideriamotra le barriere del Paul Ricard.

Disastro gomme all'Hungaroring

gli vengono montate le hard, che fino a quel momento avevano messo in crisi tutti quelli che le avevano utilizzate. Charles subisce il sorpasso da Verstappen e una volta capito il disastro viene fermato una terza volta per dargli la mescola morbida, gettando via le ultime speranze di podio e tagliando il traguardo addirittura sesto. Come se non bastasse, gira tutto perfettamente all'olandese che rimonta da 10° a 1° per merito di una strategia azzeccata. Probabilmente non sarebbe riuscito a contrastare la furia di Verstappen, ma almeno 10 punti volano via pure nel tredicesimo round della stagione. Si arriva così in Ungheria con una Ferrari nettamente favorita sulla carta e con l'obiettivo quasi imperativo di una doppietta per tenere acceso il sogno. Nonostante sfumi la pole position, resta l'occasione di guadagnare punti sulle Red Bull (Verstappen dalla decima casella per un problema al motore in qualifica e Perez non è riuscito a entrare in Q3) che tuttavia si trasforma in disfatta nel giro di 24 ore . Dopo aver scavalcato il comapagno di squadra al primo cambio gomme, al 31° giro Leclerc sorpassa Russell e si porta al comando. Ma ecco l'ennesima follia del muretto rosso : il monegasco rientra prima, quando mancano trenta giri (aveva gomme più fresche rispetto a Sainz, al quale verranno date le soft) e, che fino a quel momento avevano messo in crisi tutti quelli che le avevano utilizzate. Charles subisce il sorpasso da Verstappen e una volta capito il disastro viene fermato una terza volta per dargli la mescola morbida, gettando via le ultime speranze di podio e. Come se non bastasse, gira tutto perfettamente all'olandese che rimonta da 10° a 1° per merito di una strategia azzeccata. Probabilmente non sarebbe riuscito a contrastare la furia di Verstappen, ma almenopure nel tredicesimo round della stagione.

Leclerc vs Verstappen: il confronto dopo 13 GP

LECLERC STAGIONE 2022 VERSTAPPEN 7 Pole position 3 3 Vittorie 8 5 Podi 10

Hamilton, Verstappen, Leclerc: chi guadagna di più? Tutti gli ingaggi

GP Ungheria Pista bagnata nelle terze libere: Leclerc secondo dietro Latifi IERI A 12:24