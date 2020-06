Daniel Ricciardo contro la sprint race: “I fan si divertirebbero, ma creerebbe tanta confusione"

Dal nostro partner OAsport.it

In questo lungo periodo di stop la F1 si è interrogata spesso sulle modalità per rendere più accattivante il weekend di gara, cercando nuovi escamotage da proporre al pubblico per avvicinare i fan e allontanare il concetto di "Formula noia". Tra le idee avanzate piuttosto concretamente negli ultimi mesi c’era quella di introdurre una sprint race con griglia invertita rispetto alle posizioni della classifica del Mondiale da disputare al posto delle qualifiche, per accendere l’adrenalina della competizione in pista già al sabato.

L’iniziativa ha però fatto storcere il naso ai più tradizionalisti quasi immediatamente, e nonostante tra i team i pareri siano stati favorevoli (tra i quali a sorpresa anche la Ferrari) gli effettivi protagonisti dell’azione, i piloti, non sono rimasti entusiasmati. Dopo il veto di Mercedes che da sola ha bloccato il tutto, si è alzata la voce anche dell’australiano Daniel Ricciardo, che ha affermato che un’introduzione del genere porterebbe solamente ulteriore confusione in un’ambiente già instabile.

Formula 1 La Renault pensa a Fernando Alonso: "Ottimo pilota, è un'opzione per il 2021" 31/05/2020 A 12:53

In un’intervista live su Instagram col profilo ufficiale della F1, il pilota della Renault ha comunque considerato interessante sul piano ideale la cosa, soprattutto nell’ottica dei tanti sorpassi che si andrebbero inevitabilmente a generare in ogni occasione, sostenendo tuttavia che non sia questa la giusta direzione che deve prendere Liberty Media.

Io non sono di quelli che sono sempre tradizionalisti e old-school ma non penso che questa possa essere la priorità al momento per cambiare le cose nel nostro sport. Posso capire perché per alcuni fan potrebbe essere una mossa elettrizzante, avere i piloti più veloci partire da dietro e doversi liberare di tutto il field con dei sorpassi. Rispetto questo punto di vista, ma ci sarebbero troppi scenari in cui tutto ciò non funzionerebbe e creerebbe solamente ulteriore caos. Da un punto di vista purista delle corse non c’è questa necessità, non ancora per lo meno. Questo è il modo migliore in cui riesco ad esprimere ciò che penso.

Play Icon WATCH Ferrari, Leclerc diventa attore per il cortometraggio di Lelouch 00:00:55

michele.brugnara@oasport.it

Formula 1 Ricciardo guarda il bicchiere mezzo pieno: "Il lockdown potrebbe allungarmi la carriera" 23/05/2020 A 15:52