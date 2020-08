Daniil Kvyat sostituisce il cambio. Sarà penalizzato di cinque posizioni in griglia

Dal nostro partner OAsport.it

Gran Premio di Gran Bretagna a handicap per Daniil Kvyat. Dopo le prove libere di ieri, l’Alpha Tauri ha deciso di sostituire il cambio sulla monoposto del russo, che quindi riceverà una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia di partenza.

Per la verità entrambi i piloti avranno un nuovo cambio, tuttavia Pierre Gasly non verrà penalizzato poiché si è ritirato durante il Gran Premio d’Ungheria proprio per un problema a questa componente. Di conseguenza, potrà montare un nuovo cambio senza subire sanzioni. Al contrario Kvyat, che all’Hungaroring ha concluso dodicesimo, dovrà scontare la penalità.

Ciò significa che, a meno di clamorosi exploit, il russo partirà dal fondo della griglia. Sicuramente un peccato per lui, che si era detto piuttosto soddisfatto del lavoro svolto tra la FP1 e la FP2. Dunque, gran parte delle speranze dell’Alpha Tauri di entrare in zona punti nel Gran Premio di Gran Bretagna si spostano proprio su Gasly, che invece potrà sfruttare appieno il potenziale della sua vettura in qualifica.

