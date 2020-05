David Schumacher, figlio di Ralf, correrà il Gran Premio virtuale d'Olanda

Il nipote di Michael Schumacher parteciperà al quarto appuntamento della Formula 1 Virtual GP Series, correndo al simulatore il GP d'Olanda: il 19enne David, che corre in F3, sfiderà anche veri piloti di F1, tra cui il favoritissimo Chales Leclerc, e sportivi appassionati di motori, come il capitano del Milan Alessio Romagnoli.

Un altro Schumacher si affaccia sul mondo della F1, anche se, per il momento, soltanto in maniera virtuale. Non parliamo di Mick, il figlio di Michael, che prosegue la sua promettente crescita in F2 dopo essere entrato nella Ferrari Academy, ma del cugino David, figlio di Ralf, ex-pilota visto per una decina d'anni nel circus al volante di Jordan, Williams e Toyota.

Il 19enne David prenderà parte al Gran Premio virtuale d'Olanda, in programma nel prossimo weekend, quarto appuntamento della stagione: correrà da casa propria, con il simulatore, e difenderà i colori della BWT Racing Point al fianco di Jimmy Broadbent. Dettaglio importante, il GP si correrà in realtà sul tracciato di Interlagos (Brasile), poiché il circuito di Zandvoort non è ancora stato inserito nel database del gioco.

Sono molto contento di poter partecipare a questo evento anche se non ho grande esperienza con il simulatore. Mi sto preparando, cercando di esercitarmi almeno un paio d'ore al giorno. Voglio migliorare per poter essere competitivo, e immagino che sarà un'esperienza molto divertente.

Gli avversari: Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi ma anche Alessio Romagnoli

David Schumacher, che ha esperienza in F3, si confronterà con un palcoscenico di avversari molto variegato: ci saranno, tra gli altri, veri piloti di F1 (Charles Leclerc, il grande favorito con due successi già ottenuti in stagione, Antonio Giovinazzi, Alexander Albon, George Russell e Nicholas Latifi), driver di altre categorie (Petter Solberg, campione WRC del 2003) e altri sportivi appassionati di motori (il giocatore di cricket Ben Stokes e il capitano del Milan, Alessio Romagnoli).

