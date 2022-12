Effetto domino incredibile sul mondo della Formula 1. La Ferrari, infatti, non è l'unica che oggi ha annunciato cambiamenti in ruoli apicali: se alla Rossa si accasa Vasseur, anche in McLaren si cambia scegliendo il sostituto di Andreas Seidl, da poco diventato nuovo CEO di Sauber. A Woking si prosegue nel segno della continuità: il nuovo team principal della scuderia britannica è Andrea Stella, presente in squadra dal 2015 e impiegato sino alla passata stagione come Executive Director. L'annuncio è arrivato nel corso della mattinata tramite un comunicato ufficiale: "Andrea ha una grande esperienza in F1 e ha dimostrato di avere successo sia in pista che fuori. È stato un membro chiave del team McLaren F1 dal 2015, lavorando come responsabile delle operazioni di gara, direttore delle prestazioni e dal 2019 come direttore esecutivo delle corse. Andrea ha iniziato la sua carriera con 15 anni in Ferrari, tra cui come Performance Engineer per Michael Schumacher e Kimi Räikkönen (2002-2008) e poi come Race Engineer per Räikkönen e Fernando Alonso (2009-2015). Andrea si è laureato in Ingegneria aerospaziale e successivamente ha conseguito un dottorato di ricerca in Ingegneria meccanica".

La Formula 1 ricorda la Regina Elisabetta II: minuto di silenzio

Ad

Formula 1 Ufficiale, Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari: succede a Binotto 4 ORE FA

Formula 1 Chi è Frederic Vasseur, il successore di Binotto in Ferrari 15/11/2022 ALLE 14:55