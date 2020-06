Dopo Monza, anche il Mugello ospiterà un GP di Formula 1 nel 2020? FIA e Liberty Media ci pensano

Dal nostro partner OAsport.it

Se confermata, si tratterebbe di una indiscrezione davvero clamorosa. Secondo quanto raccolto da motorsport.com, infatti, l’Italia potrebbe avere ben due Gran Premi in questo attesissimo Mondiale 2020 di F1. Si correrà due volte in quel di Monza a settembre, dunque? Assolutamente no, e la sorpresa arriva proprio da questo aspetto. La seconda gara potrebbe addirittura svolgersi sul circuito del Mugello. Una vera e propria “notizia bomba” per la massima categoria del motorsport e per il nostro Paese, per cui meglio andare con ordine.

FIA e Liberty Media, ormai da diverse settimane, stanno lavorando alacremente alla composizione del nuovo calendario 2020 Un lavoro tutt’altro che semplice come si è ampiamente visto. Il comunicato ufficiale dovrebbe arrivare nella giornata di martedì 2 giugno, anche se è già stato ufficializzato che il via sarà dato sul Red Bull Ring di Zeltweg che ospiterà due Gran Premi di Austria consecutivi il 5 e 12 luglio. La campagna europea, sostanzialmente, appare già stabilita con Silverstone, Budapest,Barcellona, SPA e, per l’appunto Monza, mentre a quanto pare emergono maggiori complicazioni per quel che succederà da settembre in poi.

Dopo il Gran Premio d’Italia del 6 settembre, infatti, si sperava di dare il via ad una cospicua trasferta in Oriente, ma non sembra affatto scontato che tutto ciò possa avvenire. Le gare più a rischio sono Baku (Azerbaijan), Sochi (Russia) e Marina Bay (Singapore) che, secondo quanto riportato sempre da motorsport.com, difficilmente potrebbero garantire la disputa dei fine settimana a porte chiuse in sicurezza, non essendoci ancora le condizioni per una riapertura al pubblico.

A questo punto prova ad inserirsi l’Italia, per avere una seconda gara a propria disposizione, come succederà per Austria e Gran Bretagna. L’ACI, infatti, sta valutando di abbinare alla prova di Monza anche un’altra tappa, questa volta al Mugello, nella domenica successiva. La pista toscana (che, giova ricordarlo, è di proprietà della Ferrari) non vedrà competizione a livello di Motomondiale in questo campionato, ma può concretamente sognare la sua prima gara di F1, mentre Imola non garantirebbe le condizioni di mancanza di assembramenti, dato che il tracciato è nel tessuto cittadino.

Fino a qualche settimana fa sembravano solo voci, mentre nelle ultime ore si è registrata una decisa accelerata sotto questo punto di vista. FIA e Liberty Media sono pronte a presentare il nuovo calendario della stagione e stanno definendo le ultime questioni ancora aperte. Le chance che l’Italia abbia non una, ma ben due tappe, crescono di minuto in minuto. Per il momento il Mugello incrocia le dita, confidando di ospitare, seppur a porte chiuse, il primo Gran Premio di F1 della propria storia.

