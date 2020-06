Dal nostro partner OAsport.it

Sebastian Vettel lascerà la Ferrari al termine di questa tormentata stagione e non si sa ancora se sarà regolarmente in pista il prossimo anno. Il quattro volte Campione del Mondo sta cercando un sedile ma non sembrano esserci molte vie da percorrere per il tedesco: la Mercedes sembra essere interessata a un pilota della sua esperienza ma ha già fatto capire che Valtteri Bottas e George Russell sono delle scelte concrete da affiancare a Lewis Hamilton, la Red Bull punterà tutto su Max Verstappen e non gradisce un ritorno del teutonico che con la scuderia austriaca vinse i suoi quattro titoli iridati, la McLaren ha già confermato la propria coppia per il 2021 e la Renault potrebbe seriamente puntare sul clamoroso ritorno di Fernando Alonso. Sebastian Vettel potrebbe magari prendersi un anno sabbatico ma attenzione all’opzione Aston Martin, che il prossimo anno prenderà il posto della Racing Point nel Circus. Il team principal Otmar Szafnauer sembra però essere intenzionato a confermare Sergio Perez e Lance Stroll come traspare da alcune dichiarazioni rilasciate durante il podcast F1 Nation:

Non posso parlare per Seb, ma sappiamo tutti il grande lavoro che ha fatto. Ha vinto precocemente con la Toro Rosso ed è stato fantastico, ha vinto quattro titoli mondiali. Ha fatto delle corse grandiose e credo sia ancora relativamente giovane a 33 anni e ha ancora degli anni davanti a sé. Noi siamo davvero felici della nostra coppia di piloti, che lavora bene insieme. Abbiamo Checo Perez che alla domenica è tra i migliori. È un vero calcolatore, molto furbo, un buon pilota che sa prendersi cura delle proprie gomme. Lance è molto più giovane di Sergio e sta imparando molto, molto velocemente. Fa delle ottime partenze e sta imparando. Potenzialmente può superare Sergio, e per noi avere una combinazione di gioventù ed esperienza è perfetto. Sebastian ed io siamo amici da molto tempo, lo conoscevo anche prima del suo approdo in Formula 1. Non mi ha chiamato e dunque non abbiamo avuto conversazioni

