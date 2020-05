Ecco la bozza del nuovo calendario: si riparte a inizio luglio in Austria, Monza il 6 settembre

Dal nostro partner OAsport.it

Il magazine britannico Autosport, sul suo sito, ha pubblicato la bozza di calendario 2020 alla quale starebbe lavorando la FIA. La F1, come si vocifera da tempo, dovrebbe ripartire a inizio luglio con il GP d’Austria. Le gare in programma dovrebbero essere in tutto 19, tra cui Monza che si terrà il 6 di settembre. Non troveranno spazio in calendario, stante le informazioni riportate dalla fonte sopraccitata, i GP di Singapore, Canada e Paesi Bassi.

Tra inizio luglio e inizio agosto si terranno prima due gare in Austria e poi due gare in Gran Bretagna. Dopodiché, invece, il calendario dovrebbe proseguire normalmente, senza più manifestazioni che si ripeteranno due volte, fatta eccezione per il GP del Bahrain. Dopo due mesi in Europa, la Formula 1 si trasferirà prima in Asia, poi negli Stati Uniti e, infine, ci sarà il gran finale negli Emirati Arabi.

La bozza del calendario:

3-5 Jul Austrian GP

10-12 Jul Red Bull Ring ‘II’

24-26 Jul British GP/Hockenheim

31 Jul-2 Aug Silverstone ‘II’/Hockenheim ‘II’

7-9 Aug Hungarian GP

21-23 Aug Spanish GP

28-30 Aug Belgian GP

4-6 Sept Italian GP

18-20 Sept Azerbaijan GP

25-27 Sept Russian GP

2-4 Oct Chinese GP

9-11 Oct Japanese GP

23-25 Oct US GP

30 Oct-1 Nov Mexican GP

8 Nov Brazilian GP

22 Nov Vietnam GP

29 Nov Bahrain ‘II’

6 Dec Bahrain GP

13 Dec Abu Dhabi GP

