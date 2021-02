Grande soddisfazione per Enzo Trulli: il 15enne, figlio dell'ex pilota di Formula 1 Jarno, ha infatti centrato un successo prestigioso al debutto in F4 vincendo il campionato degli Emirati Arabi, disputato nello spazio di sole 5 tappe a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia di Covid-19. Trulli Jr. si è imposto nella classifica finale con un punto di vantaggio sull'olandese Van't Hoff: "Tutto è iniziato per divertimento, incredibile essere arrivato fin qui. Ma non mi monto la testa", le parole del figlio d'arte che era salito per la prima volta su una monoposto lo scorso 20 ottobre.