Il terzo pilota più giovane di sempre a salire sul podio della Formula 1, Lando Norris ha tutte le carte in regola per avere successo in McLaren. Da tempo la Formula 1 cercava una figura giovane che sapesse interagire senza peli sulla lingua con un pubblico giovane.

Lando Norris è un ragazzo con una qualità particolare: non si prende troppo sul serio. È una ventata d’aria fresca in un paddock abituato ad ospitare giovani piloti di sangue nobile, spinti e sostenuti dai più grandi costruttori, marche di bevande o altre cianfrusaglie brandizzate; sono tutti teenager ben addestrati e formattati, abituati a smistare risposte politically correct a domande minimamente scomode. Sono tutti abili nell’evitare ogni tipo di rischio davanti alle telecamere al fine di istituire la nuova regola di una nuova, asettica generazione.

Lando Norris, non il solito "figlio di papà"

Ma quando la fortuna familiare si interseca con la meritocrazia sportiva, il quadro mediatico che avvolge questi piloti si intorbidisce. E la fortuna/sfortuna di Lando Norris, nato a Bristol, è quella di essere un ricco ereditiere. Tuttavia nessuno osa confinarlo nella categoria dei “figli di papà” o insinuare che la sua carriera sia merito del notevole capitale concentrato da suo padre, uomo d’affari 49enne che ha racimolato un “gruzzoletto” di 225 milioni nel ramo della finanza d’oltremanica. “Non mi piace parlarne, ma rispetto al padre di Lance Stroll, il mio non è poi così ricco!”, afferma Norris. Nel caso di Lance Stroll, le insinuazioni dei media hanno avuto un effetto pesante sul pilota, altro discendente di famiglia benestante. Lawrence Stroll, 10 volte più ricco dei Norris, aveva elargito un’importante mancia affinché la Williams offrisse al figlio dei giri di giostra. Lance Stroll firmò poi per la Racing Point (prima Force India). Ma Adam Norris non ha fatto nulla del genere per garantire al proprio pargolo un futuro di cristallo. Certo, lo ha attorniato fin da subito con un allenatore, un fisioterapista, un manager… Ma per certi tenori di vita, si tratta solo di noccioline…

Il curriculum del giovane Norris potrebbe confondere i più scettici: Campione d’Europa di kart nel 2013 con tanto di titolo mondiale un anno dopo, poi il debutto in monoposto alle Toyota Series e nei due campionati più rinomati di Formula Renault. Sportivamente parlando, si laurea con il premio McLaren Autosport, che lo consacra come una delle più brillanti promesse britanniche emergenti. È proprio grazie alla scuderia di Woking che riesce a sfondare in Formula 3 nel 2017. Ed è per questo che per Lando Norris il mezzo giustifica il fine, e non viceversa: "Nulla di tutto questo è stato comprato dai milioni di mio padre".

L'impatto con l'eccellenza McLaren

A questo punto potremmo tutti credere alla favola perfetta: un ragazzino che vince tutto grazie al polso fermo e al piede incollato all’acceleratore; ma la verità non è sempre così limpida: il 2018 ha segnato un primo testacoda – anche se del tutto relativo – nel complesso di un’ascesa fino ad allora perfetta. In Formula 2, Norris è stato scavalcato dal compatriota George Russell. Ad essere sinceri, non c’è mai stata gara: dopo il gran premio d’apertura vinto a Sakhir, Lando ha disputato una stagione da dimenticare. È rimasto fermo a zero vittorie, mentre Russell, il nuovo pupillo di casa Mercedes, se ne intascava ben sette. Un’inflessione giustificabile solo alla luce di un’eccessiva sicurezza percepita dal pilota di Bristol: la McLaren infatti, gli aveva già promesso un posto in Formula 1 per l’annata 2019. Forse Norris l’aveva già intuito: non serviva bruciare le tappe, ma solamente dimostrare una certa maturità e una certa costanza. Come scusante potremmo aggiungere pure il basso livello del team Carlin, che non aveva mai gareggiato nella stessa categoria dell’ART capitanata da Russell.

Ma nei quartieri generali di Woking, si ricerca e si pretende l’eccellenza. Sempre. Ron Dennis esigeva che Hamilton vincesse tutti i campionati: si voleva tracciare una linea di demarcazione netta tra la grandezza McLaren e la restante storia della Formula 1. Fortunatamente per Norris, l’attuale direttore generale Zak Brown segue delle linee guida più morbide, contando sulla garanzia di due apprendisti campioni nelle sue tasche. Per un direttore generale della McLaren, relazionarsi con un giovincello di 20 anni è sempre un rischio… Che Brown ha valutato e minimizzato. Nel gennaio 2018 a Daytona, Brown aveva affiancato Norris prima a Fernando Alonso e poi a Phil Hanson in seno alla United Autosports, scuderia di cui è comproprietario. La vettura, una Ligier LMP2, si qualificò 13esima con Alonso al volante. Non un grande inizio dunque, ma un eccellente apprendistato di 24 ore per il pilota inglese.

Un pilota altruista

La gara della Florida non è entrata certo negli annali della scuderia, tra molteplici problemi tecnici e un campione del mondo istrionico; alla fine la 38esima posizione è un magro risultato, ma Fernando Alonso si rincuorò così: “Per coloro che non conoscevano Lando, questa gara è stata una piacevole sorpresa. Il percorso che ha compiuto ha dell’incredibile. Stanotte, quando ha cominciato a piovere, eravamo quinti a un minuto dalla testa. Poi abbiamo usato le slick sulla pista umida, e con Lando al volante abbiamo ridotto lo svantaggio a soli 27 secondi. Su una pista bagnata, all’esordio in un prototipo del genere e a Daytona, alla prima con i pneumatici Continental, è riuscito a recuperare 33 secondi. A 18 anni è abbastanza impressionante”.

Attraversare un percorso così intenso sotto la guida salda di Alonso e Hanson, ha significato una prova di umiltà per il giovane pilota inglese. Norris avrebbe potuto benissimo scambiare sé stesso per qualcun altro, perdersi e non trovarsi mai più. Ma ha saputo limitarsi alla sua parte, e questo atteggiamento ha portato un ottimo risultato meno di un anno più tardi, quando ha trovato come compagno di scuderia Carlos Sainz: “Ogni volta che scendevo in pista mi meravigliavo. È tutto un gioco di squadra, e io ci sono abituato. Tutti abbiamo voglia di fare bene per chi ci guarda”.

E in casa McLaren nessuno ha dubbi sul fatto che Norris sfrutterà ogni occasione per diventare un pilota migliore. Per il bene della squadra e di sé stesso. “Appartengo veramente a quella categoria di piloti a cui piace partecipare a Daytona, Le Mans e Indy 500”, garantisce Norris. “Dovesse ricapitarmi l’opportunità lo farei su una GT, LMP2 o qualsiasi altra vettura. Ma devo ancora capire quanto le regole della Formula 1 siano rigide, e che cosa mi permetterebbero di fare”.

Nel 2019 dunque, il giovane di Bristol ha esordito come matricola (assieme all’ “avversario storico” Russell) in una Formula 1 alimentata dall’aura di Lewis Hamilton. C’era già molta pressione, inoltre debuttare a bordo di una McLaren… Ma Norris ha saputo stabilire dei paletti per regolare vita privata e carriera professionale: “Niente feste o alcol. Non voglio diventare il classico sportivo che rimpiange le sue decisioni ricordando la sua carriera”.

Un pilota in sintonia con la nuova generazione

Dal lato sportivo, Lando Norris ha messo in mostra tutto il suo talento; dal lato mediatico, intende capitalizzare sulle sue prestazioni, con una cura nel dettaglio che nessuno si aspetterebbe da un giovane come lui. Prendiamo come esempio il numero stampato sulla sua vettura: tale numero si inserisce in una strategia di marketing che va ben oltre il mondo delle corse. “Avrei voluto correre con il numero 46 ma non volevo sembrare un copione dunque ho scelto qualcosa di nuovo”, spiega l’ammiratore di Valentino Rossi, che ha provato a sfondare su due ruote ancora prima di entrare nel mondo dei kart. “Ho scelto un numero che si fonde perfettamente con il mio logo”. Di certo Lando Norris non è sul punto di scrivere un’autobiografia – come fece Hamilton al tempo della GP2 – ma sotto l’aspetto della comunicazione e del merchandising, il giovane pilota ha già le idee chiare, e la stessa McLaren dovrà farsene una ragione. Il numero della Provvidenza è il 4. A prima vista un eco al 46 di Valentino, ma non solo: il 4 riesce a integrarsi benissimo all’hashtag #L4ndo…

Questi 6 caratteri sembrerebbero un dettaglio superfluo considerando le persone e le infrastrutture che circondano Lando Norris, ma in verità quei 6 caratteri sono un portale d’accesso al mondo di Lando, e i ragazzi della sua generazione lo sanno benissimo. E il suo mondo, specie quello social, è ricco di umorismo e autoironia. “Non è che mi prendo in giro da solo, è che non mi prendo così tanto sul serio rispetto ad altra gente, la mia personalità è così. Raramente sono serio. I miei profili social e il mio sito sono supervisionati da un team, si tratta di decisioni prese in gruppo. Ma la maggior parte dei messaggi li scrivo io”.

Pierre Guyonnet, direttore della comunicazione del Grand Prix di Francia, sottolinea: “Lando riesce a captare tutti i codici e i linguaggi della nuova generazione ed è proprio ciò che la Formula 1 stava cercando da tempo. C’è bisogno di ringiovanire il pubblico e i telespettatori. Lui è stato uno dei primi a promuovere gli eSports sui social media, condividendo le sue sessioni di gioco su Youtube e su Twitch. Lui rappresenta quella cultura un po’ pop, un po’ nerd… Tutta quella sfera digitale sulla quale vogliono investire gli sponsor dei campionati. E al suo fianco ci si diverte pure. È interessante vedere come interagisce con gli altri piloti e i suoi tifosi. È per questo motivo che tutti lo considerano una ventata d’aria fresca. Inoltre è un eccellente pilota, e lo ha dimostrato nel GP d’Austria”.

Ogni weekend, Lando Norris condivide svariati video: alcuni divertenti, altri memorabili, altri ancora commoventi. In quest’ultima categoria troviamo un video dedicato al suo ingegnere, il giorno del suo addio alle corse.

“Stai piangendo?”, chiede Norris a Andrew Jarvis, dopo aver gareggiato al GP di Abu Dabi col suo faccione stampato sul suo casco.

Ma fino a dove si spinge la spontaneità pubblica di Lando Norris? “Rispondere a qualche post o a qualche persona mi ruba circa 20 secondi ogni giornata. Credo sia un passatempo positivo, soprattutto se voglio guadagnare più seguito”. E il conto dei follower sulle varie piattaforme social è impressionante: 514.000 seguaci su Twitter, 1.6 milioni su Instagram, 150.000 su Facebook poco prima di salire sul suo primo podio F1 al GP d’Austria.

Restando in tema di strategia digitale, Norris ha dimostrato una grande sensibilità durante la pandemia di Covid-19, aiutando i più bisognosi e tessendo un rapporto diretto con i propri fan.” È stato uno dei primi piloti a menzionare l’NHS (il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito), offrendogli grande visibilità attraverso la sua piattaforma”, fa notare Pierre Guyonnet.

Meravigliato dalla sfida lanciata da un veterano inglese, che voleva raccogliere fondi per il personale in prima linea nella lotta contro il Coronavirus, Lando ha deciso di premiare il quasi-centenario regalandogli un suo casco da gara.

Il ruolo degli eSports

Lando Norris era profondamente legato alle simulazioni di corse – proprio come Max Verstappen – ancora prima che gli eSports diventassero mainstream. Lando Norris incarna il prototipo di pilota che Liberty Media, promotore del campionato mondiale, vuole vendere e promuovere a chi investe nella Formula 1. Lando è inoltre una fonte di speranza per la McLaren: oggi, ritornare ai tempi d’oro di Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen e Lewis Hamilton non sembra più una distante utopia. Non è un caso che a Woking si siano affrettati a prolungargli il contratto fino al 2022. Dopo una stagione di studio e addestramento, il 2020 di Norris si è aperto col trionfo su Carlos Sainz, prossimo pilota Ferrari, sia sabato che domenica. In Austria, Lando ha dimostrato un’incredibile abilità nel gestire la gara, senza mai scoraggiarsi o uscire dalla lotta per il primo posto. Durante le qualifiche ha dovuto cedere il passo ad un Alexander Albon meglio equipaggiato e a Sergio Perez. Ma in gara è riuscito a strappare un terzo posto che pesa come l’oro, arrendendosi a Leclerc a soli 7 giri dal termine.

Eric Bouiller, ex direttore McLaren che ha accolto Norris a Woking nel 2017, sottolinea: “Le simulazioni virtuali sono un valore aggiunto per Lando. Lui è consapevole che per vincere bisogna prima di tutto terminare la gara. Mantiene sempre questo approccio prudente e non ha sbagliato quasi nulla questa domenica. Ha capito che non doveva impedire a qualcuno più veloce di lui di superarlo. E più tardi nella gara, si sono presentate delle occasioni per recuperare posizioni. Una di queste occasioni è stata la penalità di Hamilton. Dunque da questo punto di vista penso che Lando sia molto maturo, e questo anche grazie al contributo degli eSports”. Terzo pilota più giovane di sempre su un podio di Formula 1, Lando Norris ha sicuramente preso tanti appunti.

