Die österreichische Regierung hat dem Formel-1-Saisonauftakt in Spielberg am 5. Juli zugestimmt

La Formula 1 ha ufficializzato il calendario 2020 delle prime 8 gare del Mondiale: come annunciato si parte in luglio con il doppio GP al Red Bull Ring il 5 e 12 luglio. Doppio round anche in Gran Bretagna ad agosto mentre gare singole in Ungheria (17 luglio), Spagna (16 agosto), Belgio (30 agosto) e Italia (6 settembre a Monza).

Dopo il calcio anche il Mondiale di Formula 1 ha il suo calendario e può, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia globale Coronavirus, guardare con rinnovato ottimismo a riaccendere i motori e riprendere le gare, pur in circuiti a porte chiuse e con ingressi contingentati. Liberty Media e il comitato organizzatore del campionato del mondo di F1 questa mattina ha ufficializzato il programma dei primi 8 Gran Premi della stagione, che si correranno tutti in Europa.

Formula 1 Binotto: “Lo sport è la nostra passione, speriamo di dare soddisfazione agli italiani" DA 3 ORE

Come già ufficializzato dal governo austriaco, il via al mondiale avverrà al Red Bull Ring di Spielberg dove si correranno due GP in due weekend consecutivi (3-5 e 10-12 luglio). Un calendario serratissimo visto che ad eccezione del terzo fine settimana di luglio e del terzo weekend di agosto, vedremo praticamente ogni settimana una gara sui nostri teleschermi.

Tre gare a luglio, tre gare ad agosto

Dopo il bis di appuntamenti in Austria, il circus si muoverà in Ungheria dove dal 17 al 19 luglio si correrà all’Hungaroring il Gran Premio d’Ungheria. Dopo una settimana di sosta, la carovana si dirigerà in Gran Bretagna dove fra il 31 luglio e il 2 agosto e il 7-9 agosto si correranno due gare a Silverstone. Nel fine settimana di Ferragosto, il circus trasferirà armi e bagagli in Spagna dove il Montmelo sarà teatro del sesto GP mentre dopo sette giorni di riposo piloti e auto si disimpegneranno su due tracciati storici della F1, Spa-Francorchamps (28-30 agosto) e Monza (4-6 settembre).

Il calendario

5 luglio GP Austria

12 luglio GP Austria (2)

19 luglio GP Ungheria

2 agosto GP Gran Bretagna

9 agosto GP Gran Bretagna (2)

16 agosto GP Spagna

30 agosto GP Belgio

6 settembre GP Italia

Play Icon WATCH Binotto: "Sainz pilota concreto e robusto: è il compagno ideale da affiancare a Leclerc" 00:01:29

Formula 1 Dopo Monza, anche il Mugello ospiterà un GP di Formula 1 nel 2020? FIA e Liberty Media ci pensano DA 15 ORE