Iniziano a scaldarsi i motori nei paddock del Bahrain, dove dal 28 marzo inizierà la prossima stagione di Formula 1. Sarà la gara sul circuito del Sakhir ad inaugurare ufficialmente il nuovo calendario della Formula 1. Il mondiale si concluderà nel mese di dicembre ad Abu Dhabi, ma nel mezzo troveremo tantissimi appuntamenti fra i quali quelli sui tracciati italiani di Imola e Monza. Sono complessivamente 23 le gare previste dal calendario 2021, e tra queste c'è la novità del gran premio d'Arabia Saudita che si terrà il 5 dicembre, penultimo appuntamento del Mondiale.

Formula 1, tutte le tappe del Mondiale

Dopo la partenza in Qatar si arriverà subito in Italia per il Gran Premio di Imola, Emilia Romagna, previsto da venerdì 16 a domenica 18 aprile. Quindi Portogallo, Spagna, Monaco, Azerbaijan, Canada, Francia, Austria, Gran Bretagna, Ungheria e Belgio. Poi sarà il turno dell'Olanda e di Zandvoort, per il grande ritorno nel circus, e in seguito ancora Italia per il 14° round con il Gran Premio di Monza a settembre. Fari puntati anche sul debutto di Jeddah, con la prima edizione del Gran Premio dell’Arabia Saudita dal 3 al 5 dicembre. Come ogni anno, il gran finale sarà ospitato ad Abu Dhabi domenica 12 dicembre.

Formula 1 Sainz 3° nell'ultima giornata, Verstappen è il più rapido 14/03/2021 A 17:32

CIRCUITO DATA Bahrain, Sakhir 28 marzo Emilia-Romagna, Imola 18 aprile Portogallo, Portimao 2 maggio Spagna, Montmeló 9 maggio Monaco, Monte Carlo 23 maggio Azerbaijan, Baku 6 giugno Canada, Montréal 13 giugno Francia, Le Castellet 27 giugno Austria, Spielberg 4 luglio Gran Bretagna, Silverstone 18 luglio Ungheria, Hungaroring 1 agosto Belgio, Spa-Francorchamps 29 agosto Olanda, Zandvoort 5 settembre Italia, Monza 12 settembre Russia, Sochi 26 settembre Singapore, Marina Bay 3 ottobre Giappone, Suzuka 10 ottobre Stati Uniti, Austin 24 ottobre Messico, Autódromo Hermanos 31 ottobre Brasile, San Paolo 7 novembre Australia, Melbourne 21 novembre Arabia Saudita, Jeddah 5 dicembre Abu Dhabi, Yas Marina 12 dicembre

Formula 1, piloti e scuderie

Nel 2021 la McLaren ha lasciato la Renault per torna ai motori Mercedes-AMG. Il marchio transalpino è stato sostituito da quello Alpine mentre la Racing Point si è trasformata in Aston Martin. Sarà il primo gran premio senza Sebastian Vettel in Ferrari dopo sei anni di militanza con la Scuderia del Cavallino. Al suo posto ci sarà lo spagnolo e figlio d'arte Carlos Sainz . Tra le scuderie schierate sulla griglia di partenza ci sono: Mercedes AMG Petronas, Ferrari, Red Bull Racing-Honda, McLaren F1 Mercedes, Alpine F1 Team, Scuderia AlphaTauri Honda, Aston Martin – Mercedes, Alfa Romeo Racing-Ferrari, Haas F1 Team-Ferrari e Williams Racing-Mercedes-AMG.

PILOTI SCUDERIE Hamilton + Bottas Mercedes AMG Leclerc + Sainz Ferrari Verstappen + Perez Red Bull Ricciardo + Norris McLaren Stroll + Vettel Aston Martin Ocon + Alonso Alpine Team Gasly + Tsunoda AlphaTauri Giovinazzi + Raikkonen Alfa Romeo Mazepin + Schumacher Haas Russel + Latifi Williams

Formula 1 in diretta Tv: Sky o Tv8?

Anche per la stagione 2021 di Formula 1 è Sky a trasmettere in diretta di tutti i Gran Premi di Formula 1, la maggior parte di questi in esclusiva. Sarà possibile assistere alle gare solo se si è in possesso del pacchetto Sport della pay tv. La Rai non trasmetterà alcuna gara, mentre sono 4 (numero diminuito in seguito allo stop) le gare garantite in diretta tv su TV8 (le restanti in differita). I Gp in chiaro saranno il Gp di Imola (18 aprile), il Gp di Montecarlo (23 maggio), il Gp di Monza (12 settembre) e il Gp di Abu Dhabi (12 dicembre).

Ferrari, Mercedes, Red Bull: le macchine del Mondiale F1 2021

Formula 1 Day 1 a Verstappen nei test: Sainz 5°, Leclerc 11° 12/03/2021 A 16:58