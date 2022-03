Comincia il mondiale 2022 dal buio del Bahrain. La Formula 1 comincia nuova stagione da Sakhir, per il primo dei ben 23 atti in calendario , la stagione più lunga di sempre. Dopo il grande spettacolo dello scorso anno, la Formula 1 va in contro alla grande rivoluzione, con macchine dall'aerodinamica totalmente differente e Pirelli da 18 pollici. Anno zero per la Formula 1, non certo per i piloti. Verstappen per la prima volta in carriera gareggerà con il numero 1 sul cofano e tutti vorranno provare a batterlo. In primis la Mercedes, che fatica ancora ad accettare il clamoroso verdetto della fine della scorsa stagione. Hamilton però sembra aver digerito la sconfitta ed è ancora più aggressivo che mai. Attenzione quindi al solito duella tra Mercedes e Red Bull, ma attenzione anche alla Rossa, che ben si è comportata nei test invernali. Per tanti, la Ferrari al momento è la vettura da battere , noi cerchiamo di non illuderci troppo. Orari buoni per noi europei, gara alle 16 in diretta su Sky, in differita su TV8.