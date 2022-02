La FIA ha ufficializzato le novità in materia di Sprint Race per il campionato di F1 2022. Confermato il format e il numero di eventi, che rimangono 3 a differenza di un aumento ipotizzato lo scorso anno. Le gare sprint di 100km rimarranno valide per la definizione della griglia di partenza del gran premio di domenica. Verranno disputate nei circuiti di Imola, Spielberg (Austria) e Interlagos (Brasile). Confermata, dunque, la sola location sudamericana in confronto al 2021: in quell'occasione ci fu l'unica sprint race degna di nota con la grande rimonta di Lewis Hamilton dalle retrovie. Bocciati, quindi, i tentativi a Monza e Silverstone.

Hamilton tallonato da Leclerc e Sainz nella Sprint Race di Monza - Formula 1 Mondiale 2021 Credit Foto Getty Images

Rivoluzione per quanto riguarda il punteggio. Lo scorso anno non convinse il format che andava a premiare solamente i primi 3 classificati. Da quest'anno saranno i primi 8 a conseguire punti, in maniera decrescente da 8 a 1. Il vincitore della Sprint Race non sarà il detentore della Pole Position, che ai fini statistici verrà assegnata al pilota più veloce nelle qualifiche del venerdì. Quest'ultima sessione formerà la griglia di partenza della gara sprint.

