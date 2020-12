Quando il CEO della Formula Uno, Chase Carey, ha rilasciato la prima versione del calendario del Mondiale 2021, è stato subito evidente come il Gran Premio del Vietnam, già annullato nel 2020 a causa della pandemia, mancasse di nuovo. Nel calendario provvisorio della prossima annata, invece dell’esordio assoluto della corsa sul tracciato cittadino di Hanoi, domenica 25 aprile c’è uno spazio vuoto. Il Gran Premio del Vietnam non è nemmeno menzionato come possibile opzione.