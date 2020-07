Dal nostro partner OAsport.it

Sono giorni molto difficili per il Team Pricipal della Ferrari Mattia Binotto. Il disastroso fine settimana a Spielberg (Austria) ha lasciato zero punti alla scuderia di Maranello nel secondo round del Mondiale 2020 di F1 e la consapevolezza di essere particolarmente indietro dal punto di vista tecnico. L’incidente fratricida, poi, tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel ha ulteriormente complicato le cose, considerando che la Rossa si avvicina al prossimo fine settimana in Ungheria (17-19 luglio) con pochissimi riferimenti. Da questo punto di vista, anche Binotto sente la pressione, visto che si fanno già i primi nomi di una sua eventuale sostituzione se i riscontri non fossero migliori. Il riferimento è ad Antonello Coletta, attuale capo del programma GT del Cavallino Rampante.

Il commento di Binotto al sito della Ferrari.

Si chiude in Ungheria il primo trittico di questa stagione di F1 così compressa. Dopo le due gare sul circuito di Spielberg ci aspetta l’appuntamento dell’Hungaroring, un tracciato molto diverso da quello austriaco. Sarà quindi interessante verificare il comportamento delle vetture su una pista da massimo carico aerodinamico così come sarà fondamentale preparare al meglio le qualifiche e, quindi, la gestione degli pneumatici sul giro singolo, visto che i sorpassi in Ungheria sono tradizionalmente molto più rari di quanto non si sia visto in Austria. Siamo consapevoli che il livello della prestazione della vettura non è all’altezza delle aspettative, nostre e di quelle dei nostri tifosi, ma stiamo lavorando alacremente su ogni aspetto per migliorarla il prima possibile. L’obiettivo del weekend è tanto semplice quanto scontato: raccogliere il massimo dei punti possibili. Per riuscirci dovremo essere perfetti in ogni area: piloti, preparazione della vettura, operazioni in pista, affidabilità

