Il finlandese della Mercedes si è fatto aprire i cancelli dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari per un primo contatto, lontano dai riflettori, con la pista che il prossimo 1 novembre tornerà ad ospitare un gran premio dopo 14 anni. Entusiasta Bottas: "Una grande emozione ritrovarmi a percorrere quelle stesse traiettorie su cui vedevo sfrecciare i miei miti di quando ero giovanissimo".

Un sogno che si avvera per Valtteri Bottas quello di girare per davvero sul circuito di Imola! Il pilota finlandese della Mercedes è infatti riuscito a farsi aprire i cancelli dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari per poter testare, lontano dai riflettori, la pista che il prossimo 1 novembre tornerà ad ospitare un gran premio dopo 14 anni. L'ultima volta fu infatti nel 2006, quando Bottas aveva appena 17 anni e inseguiva i suoi primi successi nei campionati minori.

In una calda giornata di agosto, il pilota della Mercedes si è presentato a Imola a bordo di una Mercedes-AMG A 45, una 'Baby Silver Arrow' d'eccezione, e ha potuto prendere confidenza con i vari punti del tracciato, dalla variante Villeneuve, alla leggendaria curva della Rivazza, a ridosso della collinetta dove si assiepavano i fan dei campioni del passato.

Questo il commento entusiasta di Bottas: "Questo circuito è parte della storia della Formula 1, ed è stata una grande emozione ritrovarmi a percorrere quelle stesse traiettorie su cui vedevo sfrecciare i miei miti di quando ero giovanissimo. Avevo già iniziato a studiare la pista con il simulatore, ma dal vivo è tutta un’altra cosa, e per questo voglio ringraziare il Presidente Uberto Selvatico Estense e tutto lo staff dell’Autodromo della magnifica accoglienza in questo meraviglioso impianto, dove non vedo l’ora di correre".

