Valtteri Bottas correrà con la scuderia Mercedes anche nella prossima stagione. Rinnovato fino al 2021 il contratto del pilota finlandese.

di Samuele Ragusa

Adesso è ufficiale: Valtteri Bottas correrà con la scuderia Mercedes anche nella prossima stagione. Rinnovato fino al 2021 il contratto del pilota finlandese, compagno dell'attuale leader della generale Lewis Hamilton.

La notizia era nell'aria e, undicesimo posto di Silverstone a parte, i recenti risultati ottenuti in questo inizio di stagione non hanno fatto che conferire ulteriori certezze. La Mercedes punterà anche per il 2021 su Valtteri Bottas, concretizzando un sodalizio tra il finlandese e la scuderia tedesca che raggiungerà, dunque, le cinque stagioni.

Fin qui, sulla monoposto tedesca il pilota finlandese ha racconto 8 vittorie, 39 podi e un secondo posto nella generale come miglior piazzamento in carriera arrivato proprio nell'ultima stagione alle spalle solamente del compagno di scuderia Lewis Hamilton.

Sono molto contento di rimanere in Mercedes anche nel 2021 e di poter continuare a costruire i successi raggiunti insieme fin qui. Ringrazio ogni componente del team e la famiglia Mercedes per la fiducia e il continuo supporto Sono davvero orgoglioso di poter rappresentare questa grande scuderia anche nella prossima stagione

In attesa di poter confermare anche il campione del mondo in carica come compagno di scuderia anche per la prossima stagione, intanto, la Mercedes blinda l’attuale secondo in classifica nella generale con l'obiettivo di non allentare la presa sul monopolio delle frecce d'argento messo in scena nelle ultime stagioni.

