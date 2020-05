F1, Budget Cup a 145 milioni: si decide in queste ore l’abbassamento del tetto di spesa

Formula One has a 50-50 chance of going racing, says Agag

Sono giorni di decisioni in F1. Il Circus è alle prese con diverse criticità in questi tempi così complicati. La pandemia ha sconvolto i piani di tutti e le cancellazioni e i rinvii nel campionato sono stati molteplici. L’idea di Liberty Media è quella di iniziare a partire dal 5 luglio in Austria e magari concedere il bis a Spielberg nel weekend successivo in casa della Red Bull.

L’emergenza sanitaria però ha avuto e sta avendo delle conseguenze per quanto riguarda l’economia. Per questo, il tetto di spesa delle scuderie è stato abbassato, il cosiddetto “Budget Cup”, o quantomeno questa è l’intenzione. Dai 175 milioni di dollari si è scesi a 145. L’obiettivo degli organizzatori è quello di permettere alle squadre clienti di ambire alle posizioni di vertice come le ufficiali e quindi diminuire il gap sotto il profilo della ricchezza. La nuova soglia per il 2021 è quella indicata, mentre per il 2022 si dovrebbe arrivare a 140 milioni e nel 2022 a 135. Oggi è previsto il voto dei team e lunedì mattina dovrebbe essere ratificata la decisione.

Qualora tutto fosse confermato, è chiaro che le conseguenze non sarebbero di poco conto e potrebbero essere diverse: da un lato la Mercedes potrebbe essere favorita perché manterrebbe intatto il proprio vantaggio sulla concorrenza; dall’altro le scuderie meno “facoltose” potrebbe giocare qualche brutto scherzo. Solo la pista potrà dirci cosa tra la rivoluzione e lo status quo prevarrà.

