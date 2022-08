nove appuntamenti intensi, che prenderanno il via con la tripletta Belgio-Olanda-Italia, e si concluderanno ad Abu Dhabi il 20 novembre. Mentre i protagonisti della massima categoria del motorsport si godono le ultimissime ore di meritato riposo, è già tempo di fare i primi bilanci per alcuni di loro, pensando a quello che è successo e a quello che accadrà nelle prossime settimane. Il Mondiale di F1 è pronto a tornare in scena. Le vacanze estive sono ormai giunte alla conclusione, e ci attende un finale di stagione interessante. La prima parte del campionato si è chiusa all’Hungaroring , mentre ora ci attendonoche prenderanno il via con la tripletta Belgio-Olanda-Italia, e si concluderanno ad Abu Dhabi il 20 novembre. Mentre i protagonisti della massima categoria del motorsport si godono le ultimissime ore di meritato riposo,pensando a quello che è successo e a quello che accadrà nelle prossime settimane.

Carlos Sainz racconta ad AS.com le sue sensazioni di questa prima parte di annata, la sua seconda da quando è sbarcato a Maranello. “Direi che è stata una stagione un po’ sulle montagne russe, soprattutto all’inizio. È stata dura su questa nuova macchina, devo ammetterlo. Due ritiri di fila mi hanno portato fuori dalla contesa per il titolo e complicato subito i piani. L’Austria è stata difficile da digerire anche perché sapevo di non aver avuto un inizio di stagione facile. Stavo per concludere di nuovo tra i primi due per la terza gara consecutiva e, invece, il ko del motore ha gettato alle ortiche le mie speranze per il campionato e, di pari passo, molti punti”.

Carlos Sainz col trofeo del 1° classificato sul podio di Silverstone. Credit Foto Getty Images

Il Mondiale: "Tutto è possibile, voglio ripagare la fiducia di Binotto"

Il divario dalla vetta è amplissimo, con Max Verstappen che veleggia a quota 258 punti contro i 156 dello spagnolo: 102 lunghezze. Occorrerebbe qualcosa molto simile ad un miracolo per riaprire i discorsi. "Statisticamente tutto è possibile. Dal mio punto di vista continuerò a dare tutto ad ogni gara, cercando di vincere più volte possibile. Nelle ultime uscite sono cresciuto e sono quasi sempre stato al livello dei migliori". Dodici prove alle spalle con tanti momenti non semplici. "Sicuramente la mancanza di continuità non mi ha fatto piacere. Mattia Binotto è stata la persona che più ha creduto in me, sin da quando ho firmato, e anche per questo motivo farò di tutto per ripagare la sua fiducia".

Carlos Sainz e Charles Leclerc durante il GP dell'Arabia Saudita Credit Foto Getty Images

Il rapporto con Leclerc: "Andiamo d'accordo e ci divertiamo"

Passiamo, quindi, al rapporto con il suo vicino di box, Charles Leclerc: “Trascorriamo molto tempo insieme sia a Maranello sia in pista e normalmente abbiamo opinioni simili su molte cose. A parte questo, quando arriva il momento di divertirci, ci divertiamo”. Ultima battuta su uno degli anelli deboli del campionato per il Cavallino Rampante, ovvero le scelte del muretto box durante i GP. “La strategia è sempre un argomento di conversazione in Ferrari a quanto vedo. Non so perché tutti guardino alla nostra strategia e analizzino troppo quello che avremmo dovuto fare. Immagino che faccia parte dell’essere Ferrari”.

