Dal nostro partner OAsport.it

Charles Leclerc ha concluso la classifica dei tempi del venerdì in una posizione nobile, ovvero la quarta. In effetti la Ferrari è apparsa efficace con le gomme morbide, faticando però decisamente di più sul passo gara. Dunque è interessante andare a sentire le dichiarazioni del ventiduenne monegasco al termine della giornata odierna. Questo quanto detto dal pilota di Maranello ai microfoni di SkySport. L’esordio non dei più incoraggianti:

L’assetto della SF1000 è decisamente imprevedibile e complessivamente mediocre, è davvero difficile non commettere errori. Dovremo sicuramente fare dei cambiamenti tra stasera e domani, perché altrimenti sarà molto complicato disputare una gara pulita.

GP Gran Bretagna Ferrari, Vettel: "Una giornata disastrosa, dobbiamo migliorare" DA UN' ORA

Cionondimeno, non è proprio tutto da buttare: “I problemi più grossi sono relativi alla gara, però devo dire che la nostra velocità sul giro secco è buona. L’assetto per le qualifiche è migliore di quanto ci aspettassimo, probabilmente grazie a un approccio radicale nel cercare il carico aerodinamico. Questa filosofia sembra lavorare solo per le qualifiche”.

Play Icon WATCH Leclerc: "Le scuse non bastano. Ho gettato il lavoro della Ferrari nel cestino" 00:00:16

Insomma, c’è un po’ di speranza: “Al momento l’auto sembra andare meglio in qualifica, però questo potrebbe cambiare parecchio domani. Dobbiamo capire come agire per migliorare il passo gara. Inoltre, non dimentichiamoci che domani le condizioni saranno molto diverse e questo potrebbe essere un fattore”.

Play Icon WATCH Ferrari, Leclerc diventa attore per il cortometraggio di Lelouch 00:00:55

GP Gran Bretagna Seconde libere: Lance Stroll in testa, Leclerc quarto, Vettel terzultimo con altri problemi DA 4 ORE