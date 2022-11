Un avvicinamento particolare. Siamo alla vigilia dell’ultimo weekend del Mondiale 2022 di F1. Max Verstappen e Red Bull hanno fatto calare il sipario già da alcuni GP. Ecco che l’interesse degli appassionati è sulla lotta per la piazza d’onore nella classifica piloti tra Charles Leclerc e Sergio Perez, a pari punti, e tra la Ferrari e la Mercedes, con la Stella a tre punte in grande rimonta e distante 19 lunghezze dalla Rossa. . Siamo alla vigilia dell’ Sulla pista di Abu Dhabi non sarà in palio il titolo mondiale perchéhanno fatto calare il sipario già da alcuni GP. Ecco che l’interesse degli appassionati è sulla, a pari punti, e tra, con la Stella a tre punte in grande rimonta e distante 19 lunghezze dalla Rossa.

Un fine-settimana che Leclerc si augura di vivere in maniera più serena da quello di Interlagos. In Brasile, già dalle qualifiche della Sprint Race, . In Brasile, già dalle qualifiche della Sprint Race, il monegasco ha dovuto affrontare situazioni critiche e le indecisioni del box, legate anche a una scarsa lettura della situazione da parte sua, hanno portato a un risultato lontano dall’ideale.

In più, in gara, il pilota del Principato aveva chiesto la posizione del compagno di squadra, Carlos Sainz (terzo), per arrivare in quest’ultima tappa davanti in classifica a Perez. Un cambio di posizioni non avallato dalla Ferrari. Tutto questo accompagnato, nei giorni successivi, dalle voci di addio di Mattia Binotto dalla scuderia di Maranello. In sostanza, non c’è stato spazio per la noia.

Ci sono sempre voci che circondano la Ferrari, noi dobbiamo solo concentraci sul lavoro. Credo che la gente tenda a dimenticare da dove arriviamo, ma noi dobbiamo solo guardare al lavoro e non badare alle voci. Quanto alle prestazioni, veniamo da alti e bassi. In Brasile un incidente, ma il passo era buono. Dopo due anni difficili, speriamo di chiudere per tornare a lottare per la vittoria. Anche se pensiamo al campionato 2023. La stabilità ha dato i suoi frutti, stiamo migliorando e cresceremo ancora“, le parole di Leclerc in conferenza stampa.

Il monegasco ha dedicato anche un pensiero al suo ex compagno di squadra in Ferrari, Sebastian Vettel, che chiuderà la sua carriera ad Abu Dhabi: “Seb ha vinto tutto in questo sport. Ricordo una volta al simulatore, che è un lavoro duro, ricevetti una sua lettera di ringraziamento per il lavoro svolto. C’è sempre stato quando ho attraversato un momento difficile, ci mancherà e sono certo che si godrà il tempo con altre cose che lo renderanno felice“.

