Non è stata una grande chiusura di 2021 per il monegasco Charles Leclerc. Il settimo posto nel classifica mondiale dei piloti di F1, con il suo team-mate Carlos Sainz in quinta posizione, non ha regalato un sorriso a Charles che avrebbe desiderato lasciare una traccia diversa in quest’annata, comunque complicata per la Ferrari.

Purtroppo, per lui, i guai non vengono mai soli. Da Abu Dhabi, infatti, è arrivata la notizia della positività al Covid-19 del ragazzo del Principato. Di rientro dalla trasferta mediorientale, dove Leclerc aveva anche trascorso una giornata di test per provare le nuove gomme Pirelli in vista del 2022, il monegasco è stato sottoposto al tampone, come da protocollo FIA, risultando quindi positivo.

Ad annunciarlo è stato con un tweet la scuderia di Maranello che comunque ha sottolineato le buone condizioni di Charles, che accusa sintomi lievi, trovandosi già in isolamento nella propria casa. Una situazione non nuova per il ferrarista, che aveva contratto il famigerato Coronavirus lo scorso gennaio.

