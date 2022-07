Charles Leclerc era stato derubato dell'orologio lo scorso aprile, a Viareggio. L'oggetto è stato ritrovato in Spagna, dove era stato rivenduto ad un imprenditore locale. Non si trattava di un pezzo qualunque, essendo un Richard Mille realizzato a mano con tanto di serigrafia personale. Il valore si aggira intorno ai 2 milioni di euro, anche se i malviventi responsabili dello scippo hanno guadagnato una cifra nettamente inferiore al momento della vendita, circa 200 mila euro.

Leclerc: "Felice per la vittoria, ma affidabilità va tenuta a bada"

Ad

Secondo quanto riportato da Il Mattino, sono state fermate 3 persone originarie di Napoli, specializzate in furti di oggetti di lusso. Dopo essersi avvicinati al pilota della Ferrari per un selfie, la banda ha agito derubando il monegasco. La rivendita dell'orologio è stata complicata per via dell'unicità del pezzo.

GP Austria Irvine tifa Ferrari: "Meglio veloce e fragile che lenta e affidabile" 11/07/2022 A 09:20

Leclerc e Sainz in coro: "Giorno frustrante per la Ferrari ma..."

GP Austria Pagelle: Leclerc eroico, Mick Schumacher è diventato grande 10/07/2022 A 16:51