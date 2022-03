Christian Horner getta acqua sul fuoco dopo le polemiche di ieri. Le nuove rivoluzionarie pance della W13 della Mercedes, infatti, avevano fatto versare subito fiumi di inchiostro vista la loro conformazione estrema e sorprendente. Anche il team principal della Red Bull è stato interpellato a riguardo, dopo che nel day-1 dei test del Bahrain alcune sue dichiarazioni (poi smentite) avevano subito incendiato il Circus.

“La Mercedes ha proposto una soluzione estrema, una diversa interpretazione – spiega il numero uno del team anglo-austriaco a Sky Sport –ma pensiamo che sia legale, sembra che abbia tutte le carte in regola. Cambio di idea? No, penso che ormai si sappia, sono stati citati dei commenti che non erano esattamente tali. Penso che sia una macchina innovativa. E’ una soluzione interessante, per quanto ci riguarda. Ma ci sembra che sia conforme al regolamento. E’ solo un’interpretazione diversa, una soluzione diversa”.

Christian Horner prosegue nella sua analisi della Mercedes: “Non c’è davvero nulla che definisca lo spirito del regolamento. Una cosa o è conforme o non lo è. Non spetta a noi giudicare. La FIA ha accesso a tutti i disegni e una soluzione del genere non poteva non essergli presentata in anticipo. Le loro pance rappresentano un concetto interessante, radicale. Se è veloce o meno la monoposto, ce lo dirà solo il tempo. Ma in termini di conformità, questa è una questione che riguarda la FIA”.

