Domenica è tempo di Gran Premio d’Italia 2020 di Formula Uno in quel di Monza, ma tutte le attenzioni sono già rivolte verso domenica 13 settembre ed il Gran Premio di Toscana sulla pista del Mugello. Per la prima volta nella sua storia la massima categoria del motorsport correrà su questo tracciato che, notizia di pochi giorni fa, vedrà presente anche il pubblico. Non certo le folle oceaniche che vediamo quando corre il Motomondiale, ma una piccola parte, vista la situazione legata alla pandemia. La Regione Toscana ed il Presidente Enrico Rossi, hanno dato il via libera per l’accesso all’impianto di 3000 persone. Un numero minimo e ristretto, ma rilevante dato che si correva il rischio delle porte chiuse in un periodo ancora interessato dall’emergenza sanitaria.

Formula 1 Binotto: "Le parole di Wolff? Non ho intenzione di rispondere…" DA 2 ORE

Alfonso Musci, portavoce di Enrico Rossi, ha spiegato: “L’autodromo dispone di tre tribune molto grandi e ben separate tra loro, dunque il limite di 1000 persone previsto dalle norme nazionali per i pubblici eventi può essere ragionevolmente considerato limite di capienza per ogni tribuna. Con la nostra ordinanza, dopo aver sentito il parere degli esperti sanitari della Regione Toscana, lavoriamo per una capienza massima di 3000 persone. I Ferrari Club avranno certamente una consistenza importante, l’accesso verrà consentito anche al pubblico che comprerà il biglietto”.

Già, il biglietto. Un tagliando che rischierà di divenire una chimera per due motivi. Sia per la scarsa disponibilità sia perché avrà un costo davvero elevatissimo. Andiamo a vedere come si svilupperanno i prezzi nel corso del fine settimana del Mugello. Per quel che riguarda la giornata di venerdì, ovvero quella con le due sessioni di prove libere, un biglietto in Tribuna Centrale (Poltronissime) costerà 290 euro, mentre la sezione più economica richiederà comunque 190 euro. Passiamo al sabato. Il giorno delle qualifiche vedrà i prezzi schizzare paurosamente verso l’alto. La Tribuna Centrale volerà a 720 euro, con le zone circostanti che toccheranno quota 660 e 540. Il settore meno costoso richiederà comunque 450 euro. Pensate che le cifre siano folli? Non avete ancora visto il programma della domenica, la giornata della gara. Si partirà con le tribune “58” e la Materassi dal costo di 750 euro, quindi si passerà per la Tribuna Centrale “Bronze” da 900 euro, la “Silver Pit Lane” da 1.100, fino ad arrivare alla Tribuna Centrale “Poltronissima Pit Lane” da 1.200 euro.

Cifre davvero impopolari che renderanno impossibile o quasi procurarsi un tagliando. Va bene che potranno essere presenti solamente 3.000 spettatori, ma prezzi simili sono davvero ai limiti dell’incredibile.

Ad ogni modo, com’è possibile acquistare i biglietti? I tagliandi saranno disponibile da martedì 1° settembre sulla piattaforma Ticket One. Di seguito tutte le istruzioni su come comprare i ticket per il GP di Toscana 2020, tappa del Mondiale F1 prevista per il fine settimana 11-13 settembre.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER IL GP DI TOSCANA F1 2020?

Da oggi, martedì primo settembre, sarà possibile acquistarli su Ticket One. Bisognerà abbinare al biglietto una persona fisica (ticket nominale) per rispettare le procedure di sicurezza.

Leclerc: "Io e Ferrari abbiamo dato tutto per massimizzare il risultato. Il podio mi rende felice"

GP Belgio Leclerc, insulti al box con la radio accesa: poi arrivano le scuse IERI A 11:30