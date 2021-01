Dovrebbe svolgersi regolarmente l’edizione 2021 del Gran Premio di Monaco , attualmente in programma dal 20 al 23 maggio e valevole come tappa del prossimo Campionato Mondiale di Formula Uno. L’Automobile Club di Monaco ha infatti smentito le voci di una possibile nuova cancellazione (dopo quella del 2020) con un tweet ufficiale, in cui ha ribadito l’intenzione di ospitare il Gran Premio più glamour e affascinante del circus sulle strade del Principato.

Contrariamente alle ultime voci che circolano su alcuni siti web e social media, l’Automobile Club può confermare che il Gran Premio di Monaco si svolgerà dal 20 al 23 maggio 2021. ACM conferma anche il Grand Prix Monaco Historique (dal 23 al 25 aprile 2021) e l’ePrix di Monaco (8 maggio 2021)”, si legge sull’account Twitter del comitato organizzatore monegasco. Restano ancora in bilico comunque Baku (GP dell’Azerbaigian, 4-6 giugno) e Montreal (GP del Canada, 11-13 giugno), che potrebbero lasciare spazio in calendario eventualmente ad altri circuiti in lista d’attesa come il Mugello, Portimao, Istanbul ed il Nurburgring.