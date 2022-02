sul circuito diSarà la prima opportunità per osservare le varie vetture in versione quantomeno simile a quella definitiva. La Ferrari ha già assaggiato l'asfalto spagnolo nel filming day di oggi , arrivando quindi con un piccolo vantaggio al semaforo verde dei test previsto per domani. Per gli altri team lo shakedown è avvenuto nellle proprie piste di casa, come nel caso delle squadre con sede Inghilterra scese in pista a Silverstone.